https://sputnikarabic.ae/20220911/مقارنة-عسكرية-بين-الأسطولين-الروسي-والفرنسي-1067600435.html
مقارنة عسكرية بين الأسطولين الروسي والفرنسي
مقارنة عسكرية بين الأسطولين الروسي والفرنسي
تمتلك روسيا ثاني أقوى أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول الفرنسي في المرتبة رقم 16 بين أضخم 142 أسطولا في العالم. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:55+0000
2022-09-11T16:55+0000
2022-09-11T16:55+0000
انفوجرافيك
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وبينما يصل عدد وحدات الأسطول الروسي إلى 605 وحدات بحرية، فإن الأسطول الفرنسي لا يمتلك سوى 180 وحدة بحرية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مقارنة عسكرية بين الأسطولين الروسي والفرنسي
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تمتلك روسيا ثاني أقوى أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول الفرنسي في المرتبة رقم 16 بين أضخم 142 أسطولا في العالم.
وبينما يصل عدد وحدات الأسطول الروسي إلى 605 وحدات بحرية، فإن الأسطول الفرنسي لا يمتلك سوى 180 وحدة بحرية.