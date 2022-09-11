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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220911/مقتل-4-مدنيين-جراء-القصف-الأوكراني-على-محمية-كينبيرن-سبيت-في-ميكولايف-1067570973.html
مقتل 4 مدنيين جراء القصف الأوكراني على محمية كينبيرن سبيت في ميكولايف
مقتل 4 مدنيين جراء القصف الأوكراني على محمية كينبيرن سبيت في ميكولايف
قال مصدر في خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون، إن آلاف الهكتارات من الغابات في محمية كينبيرن سبيت في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة ميكولايف تحترق نتيجة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T03:23+0000
2022-09-11T03:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الضربات المدفعية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية تسببت في احتراق أكثر من 11000 هكتار من الغابات.ولفت إلى أن اثنين من المدنيين قتلا عندما انفجرت مركبتهم على لغم أوكراني في 13 أغسطس/آب المنصرم. كما قُتل مدنيان آخران في 15 أغسطس عندما اصطدمت سيارتهما بلغم أوكراني في نفس المنطقة (بين قريتي فاسيلفكا وبوكروفسكي).وقال مصدر الطوارئ لـ "سبوتنيك"، "منع ذلك سيارات الإطفاء من مغادرة قرية فاسيليفكا، وأصبحت مكافحة الحرائق مستحيلة. كل ما يمكن للسكان المحليين فعله في هذه الحالة هو مكافحة الحرائق داخل قراهم وحول محطات الكهرباء الفرعية".
https://sputnikarabic.ae/20220910/مسؤول-محلي-صحفيون-أجانب-زاروا-منطقة-خيرسون-وتحركوا-فيها-بحرية-1067544799.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

مقتل 4 مدنيين جراء القصف الأوكراني على محمية كينبيرن سبيت في ميكولايف

03:23 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 03:31 GMT 11.09.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورانفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون
انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال مصدر في خدمات الطوارئ في منطقة خيرسون، إن آلاف الهكتارات من الغابات في محمية كينبيرن سبيت في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة ميكولايف تحترق نتيجة القصف الأوكراني، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.
وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الضربات المدفعية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية تسببت في احتراق أكثر من 11000 هكتار من الغابات.
ولفت إلى أن اثنين من المدنيين قتلا عندما انفجرت مركبتهم على لغم أوكراني في 13 أغسطس/آب المنصرم. كما قُتل مدنيان آخران في 15 أغسطس عندما اصطدمت سيارتهما بلغم أوكراني في نفس المنطقة (بين قريتي فاسيلفكا وبوكروفسكي).
تمثال القائد العسكري الروسي سوفوروف في مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
مسؤول محلي: صحفيون أجانب زاروا منطقة خيرسون وتحركوا فيها بحرية
أمس, 08:35 GMT
وقال مصدر الطوارئ لـ "سبوتنيك"، "منع ذلك سيارات الإطفاء من مغادرة قرية فاسيليفكا، وأصبحت مكافحة الحرائق مستحيلة. كل ما يمكن للسكان المحليين فعله في هذه الحالة هو مكافحة الحرائق داخل قراهم وحول محطات الكهرباء الفرعية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة9 سبتمبر, 13:37 GMT
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