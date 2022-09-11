https://sputnikarabic.ae/20220911/مكتب-رئيس-وزراء-المجر-يصف-العقوبات-بأنها-وسيلة-لإيذاء-النفس-بالنسبة-للاتحاد-الأوروبي-1067578773.html

مكتب رئيس وزراء المجر يصف العقوبات بأنها وسيلة لإيذاء النفس بالنسبة للاتحاد الأوروبي

مكتب رئيس وزراء المجر يصف العقوبات بأنها وسيلة لإيذاء النفس بالنسبة للاتحاد الأوروبي

أعلن تشابا ديميتر، وزير الخارجية البرلماني في مكتب رئيس الوزراء المجري، أن العقوبات المناهضة لروسيا أصبحت "وسيلة لإيذاء الذات" بالنسبة لأوروبا، وقد شعر كل... 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T10:29+0000

2022-09-11T10:29+0000

2022-09-11T10:29+0000

المجر

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ونقلت "إم تي آي" عن ديميتر، قوله: "عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تساعد على تحقيق أهدافهم الأصلية، لكنها تضر أوروبا. لا يوجد شخص في أوروبا، بشكل أو بآخر، لم يشعر بالتأثير التضخمي لسياسات العقوبات الخاطئة، التي تتراوح من فواتير الخدمات إلى النقل والزراعة، في بروكسل وعدوا بأن العقوبات ستكون سلاحًا معجزة، في الواقع، لقد أصبحت وسائل غير مجدية لإلحاق الضرر بالنفس اقتصاديًا، لذلك يجب تغيير هذا".وأشار إلى أن "الارتفاع الأكبر والأطول" في الأسعار لم يبدأ بعد بدء العملية الخاصة، ولكن "بعد إقرار العقوبات في قطاع الطاقة".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه تم فرض 11 ألف عقوبة ضد روسيا، لكنها لم تنجح، والتضخم ونقص الطاقة الناجمين عنهما قد يركع أوروبا على ركبتيها. ووفقًا له، فإن أوروبا بحاجة إلى تغيير سياسة العقوبات الخاصة بها، لأنه بخلاف ذلك سيكون الوضع صعبًا، فإن القارة نفسها تجعل حياتها أكثر تكلفة وتعقد وضع صناعتها الخاصة. وقال مستشاره السياسي، بالاز أوربان، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لم ترق إلى مستوى التوقعات، لذا من المرجح أن يتم تعديلها في الموسم السياسي الجديد. وفقًا لاستطلاع أجراه مركز أبحاث الرأي العام Szazadveg ، يعتقد أكثر من 70% من المجريين أن العقوبات المناهضة لروسيا تضر بأوروبا، بما في ذلك المجر.

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