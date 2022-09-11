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https://sputnikarabic.ae/20220911/ملك-الأردن-يطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-الدول-المستضيفة-للاجئين-1067591793.html
ملك الأردن يطالب المجتمع الدولي بدعم الدول المستضيفة للاجئين
ملك الأردن يطالب المجتمع الدولي بدعم الدول المستضيفة للاجئين
طالب ملك الأردن عبد الله الثاني، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، في ظل تحديات الأمن الغذائي. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:36+0000
2022-09-11T13:36+0000
أخبار الأردن
اللاجئون السوريون
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جاء هذا خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الأحد، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بحسب موقع "عمون".وتناول اللقاء، الذي حضره ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، آفاق التعاون بين المملكة الأردنية والمفوضية.كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الجهود التي تهدف لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.في المقابل، أشاد غراندي بدور الأردن الكبير في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين.وعبر عن التزام المفوضية بدعم جهود المملكة ومواصلة التنسيق والتعاون معها بما يساهم في تخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.
https://sputnikarabic.ae/20220909/إعلام-ملك-الأردن-يزور-بريطانيا-وفرنسا-وأمريكا-1067516084.html
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أخبار الأردن, اللاجئون السوريون
أخبار الأردن, اللاجئون السوريون

ملك الأردن يطالب المجتمع الدولي بدعم الدول المستضيفة للاجئين

13:36 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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طالب ملك الأردن عبد الله الثاني، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، في ظل تحديات الأمن الغذائي.
جاء هذا خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الأحد، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بحسب موقع "عمون".
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
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وتناول اللقاء، الذي حضره ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، آفاق التعاون بين المملكة الأردنية والمفوضية.
كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الجهود التي تهدف لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم، ودعم المجتمعات المستضيفة.
في المقابل، أشاد غراندي بدور الأردن الكبير في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين.
وعبر عن التزام المفوضية بدعم جهود المملكة ومواصلة التنسيق والتعاون معها بما يساهم في تخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.
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