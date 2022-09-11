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نائب لبناني يستنكر تفاوت توزيع الكهرباء بين أنحاء بلاده
نائب لبناني يستنكر تفاوت توزيع الكهرباء بين أنحاء بلاده
استنكر النائب اللبناني أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي"، هادي أبو الحسن، عبر حسابه على "تويتر" تفاوت توزيع الكهرباء بين مختلف أنحاء بلاده. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T18:04+0000
2022-09-11T18:05+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن أبو الحسن قوله: "معظم بلدات المتن الأعلى من دون كهرباء منذ أسبوع إضافةً إلى العديد من المناطق".وفي وقت سابق، من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان نفاد مخزونها من زيت الوقود، وخروج معمل الزهراني الوحيد المتبقي على شبكة المؤسسة لتوليد الكهرباء، عن الخدمة اعتبارا.وقالت المؤسسة في بيان، إن معمل الزهراني الوحيد المتبقي على الشبكة سيخرج عن الخدمة قسريا، بسبب نفاد مخزون مادة زيت الوقود، ما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء في كافة الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.وأضافت المؤسسة بحسب البيان، أنها لم تتلق أي شحنة من زيت الوقود لشهر أغسطس/ آب 2022 بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين العراق ولبنان، موضحة أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية.
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

نائب لبناني يستنكر تفاوت توزيع الكهرباء بين أنحاء بلاده

18:04 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 18:05 GMT 11.09.2022)
© AFP 2022 / DYLAN COLLINSأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / DYLAN COLLINS
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استنكر النائب اللبناني أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي"، هادي أبو الحسن، عبر حسابه على "تويتر" تفاوت توزيع الكهرباء بين مختلف أنحاء بلاده.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن أبو الحسن قوله: "معظم بلدات المتن الأعلى من دون كهرباء منذ أسبوع إضافةً إلى العديد من المناطق".
وتابع النائب اللبناني: "ندرك جيداً المشكلة التي لن تحل إلا بإعادة النظر بالتعرفة لزيادة ساعات التغذية، لكن غير المفهوم والمقبول هو التفاوت بالتغذية بين المناطق، المطلوب معالجة هذا الخلل الفاضح سريعا ومن دون تبرير".
وفي وقت سابق، من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان نفاد مخزونها من زيت الوقود، وخروج معمل الزهراني الوحيد المتبقي على شبكة المؤسسة لتوليد الكهرباء، عن الخدمة اعتبارا.
وقالت المؤسسة في بيان، إن معمل الزهراني الوحيد المتبقي على الشبكة سيخرج عن الخدمة قسريا، بسبب نفاد مخزون مادة زيت الوقود، ما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء في كافة الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأضافت المؤسسة بحسب البيان، أنها لم تتلق أي شحنة من زيت الوقود لشهر أغسطس/ آب 2022 بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين العراق ولبنان، موضحة أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية.
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