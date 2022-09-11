https://sputnikarabic.ae/20220911/نائب-ليبي-لـسبوتنيك-زيارة-عقيلة-صالح-للدوحة-تهدف-لضمان-دعم-المجتمع-الدولي-لاستقرار-ليبيا-1067583072.html
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": زيارة عقيلة صالح للدوحة تهدف لضمان دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": زيارة عقيلة صالح للدوحة تهدف لضمان دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح الحالية إلى الدوحة تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي للبرلمان... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:35+0000
2022-09-11T11:35+0000
2022-09-11T11:35+0000
العالم العربي
زيارة
عقيلة صالح
الدوحة
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بنغازي- سبوتنيك. وقال العقوري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "زيارة السيد رئيس مجلس النواب تأتي في إطار الدبلوماسية النشيطة لمجلس النواب مع الشركاء الدوليين والدول التي لها علاقة بالملف الليبي ومنها دولة قطر".كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي أن الزيارة تمهد "لتناول القضايا المشتركة مع دولة قطر في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي وغيره".ووصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقلية صالح، أمس السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة هي الأولى من نوعها.وتأتي الزيارة بعد يومين، من زيارة مشابهة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الدوحة. وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220910/عقيلة-صالح-يصل-الدوحة-بعد-يومين-من-زيارة-الدبيبة-1067561874.html
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العالم العربي, زيارة, عقيلة صالح, الدوحة
العالم العربي, زيارة, عقيلة صالح, الدوحة
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": زيارة عقيلة صالح للدوحة تهدف لضمان دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح الحالية إلى الدوحة تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي للبرلمان لضمان مواقف متوازنة من الجميع، وتأمين دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا.
بنغازي- سبوتنيك. وقال العقوري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "زيارة السيد رئيس مجلس النواب تأتي في إطار الدبلوماسية النشيطة لمجلس النواب مع الشركاء الدوليين والدول التي لها علاقة بالملف الليبي ومنها دولة قطر".
وأضاف العقوري أن زيارة رئيس البرلمان الليبي "تأتي حرصا على بناء مواقف متوازنة مع الجميع من أجل ضمان دعم المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا ولتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة، وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي أن الزيارة تمهد
"لتناول القضايا المشتركة مع دولة قطر في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي وغيره".
ووصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقلية صالح، أمس السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة هي الأولى من نوعها.
وتأتي الزيارة بعد يومين، من زيارة مشابهة قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الدوحة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.