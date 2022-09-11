https://sputnikarabic.ae/20220911/نقل-نعش-ملكة-بريطانيا-من-قلعة-بالمورال-إلى-إدنبرة-1067577073.html
نقل نعش ملكة بريطانيا من قلعة بالمورال إلى إدنبرة
نقل نعش ملكة بريطانيا من قلعة بالمورال إلى إدنبرة
غادر نعش يقل جثمان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية قلعتها المفضلة "بالمورال" في اسكتلندا، اليوم الأحد، لبدء رحلة مدتها 6 ساعات إلى العاصمة الأسكتلندية... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:52+0000
2022-09-11T09:52+0000
2022-09-11T09:52+0000
بريطانيا
جنازة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067506255_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_187856beb036b534332907339af4feda.jpg
وانطلق الموكب الجنائزي المكون من 7 سيارات والذي يقل التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي الأسكتلندي من بوابات القلعة في العاشرة وسبع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب "فرانس برس".وفي أول محطة من رحلته إلى لندن، سيتم نقل نعش الملكة، من قلعة بالمورال إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.وينتظر أن يصل النعش إلى قصر هوليرود هاوس المقر الرسمي للعائلة المالكة في إدنبرة، حيث سيرقد في غرفة العرش.ويتوقع أن يصطف مئات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد من قلعة بالمورال إلى إدنبرة والبالغ طوله 280 كيلومترا.ومن المقرر أن يظل نعش ملكة بريطانيا الراحلة في إدنبرة حتى يوم الثلاثاء، قبل نقله إلى العاصمة البريطانية لندن.وأعلن قصر باكنغهام، يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.
https://sputnikarabic.ae/20220911/تقارير-حضور-ترامب-جنازة-الملكة-إليزابيث-يتوقف-على-موافقة-بايدن-1067573662.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067506255_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_67eb3fb489f46d6f8ad6eac06b56b25a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, جنازة
نقل نعش ملكة بريطانيا من قلعة بالمورال إلى إدنبرة
تابعنا عبر
غادر نعش يقل جثمان ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية قلعتها المفضلة "بالمورال" في اسكتلندا، اليوم الأحد، لبدء رحلة مدتها 6 ساعات إلى العاصمة الأسكتلندية إدنبره.
وانطلق الموكب الجنائزي المكون من 7 سيارات والذي يقل التابوت المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي الأسكتلندي من بوابات القلعة في العاشرة وسبع دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب "فرانس برس".
وفي أول محطة من رحلته إلى لندن، سيتم نقل نعش الملكة، من قلعة بالمورال إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.
وينتظر أن يصل النعش إلى قصر هوليرود هاوس المقر الرسمي للعائلة المالكة في إدنبرة، حيث سيرقد في غرفة العرش.
ويتوقع أن يصطف مئات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد من قلعة بالمورال إلى إدنبرة والبالغ طوله 280 كيلومترا.
ومن المقرر أن يظل نعش ملكة بريطانيا الراحلة
في إدنبرة حتى يوم الثلاثاء، قبل نقله إلى العاصمة البريطانية لندن.
وأعلن قصر باكنغهام، يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.
وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا
إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.
وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926، في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.