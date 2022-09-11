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https://sputnikarabic.ae/20220911/نموذج-ثان-من-الطائرة-البرمائية-الصينية-الكبيرة-أ-جي600إم-يكمل-بنجاح-اختبار-الطيران-الأول-له-1067571670.html
نموذج ثان من الطائرة البرمائية الصينية الكبيرة "أ جي600إم" يكمل بنجاح اختبار الطيران الأول له
نموذج ثان من الطائرة البرمائية الصينية الكبيرة "أ جي600إم" يكمل بنجاح اختبار الطيران الأول له
ستنتج الصين ما إجماليه أربعة نماذج أولية للطائرة AG600M، وهي نموذج كامل التكوين لمكافحة الحرائق ينتمي الى عائلة الطائرات البرمائية الكبيرة AG600، لتنفيذ مهام... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T04:36+0000
2022-09-11T04:36+0000
الصين
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وأكمل النموذج الأولي الثاني من طائرة الإطفاء AG600M أول مهمة اختبار طيران له يوم السبت الماضي في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، حسبما قالت الشركة الصينية لصناعة الطيران، وهي شركة رائدة لصنع الطائرات في البلاد. وقالت الشركة إن الطائرة قامت بأداء جيد وعملت جميع أنظمتها بشكل مستقر خلال الرحلة التي استمرت لمدة 22 دقيقة. وستخضع الطائرة بعد ذلك لاختبارات طيران أخرى مثل جمع المياه وإلقائها، الأمر يعتبر من المهمات الرئيسية لطائرة الاطفاء البرمائية هذه. وأجرى النموذج الأولي الأول لهذه الطائرة أول رحلة طيران له انطلاقا من الأرض يوم 31 مايو الماضي وأول رحلة طيران له انطلاقا من المياه يوم 30 أغسطس الماضي. وأشارت الشركة الى أنه من المتوقع أن تضطلع الطائرة AG600M بمهام الاطفاء اعتبارا من عام 2023 وتدخل السوق في عام 2025. وتعد عائلة الطائرة البرمائية الكبيرة AG600 التي تعرف باسم "كونلونغ" معدات طيران رئيسية لنظام الانقاذ الطارئ الصيني. وطورتها الشركة الصينية لصناعة الطيران لتلبية حاجات مهام الاطفاء والانقاذ البحري، فضلا عن عمليات انقاذ حاسمة أخرى في حالات الطوارئ.
الصين
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الصين

نموذج ثان من الطائرة البرمائية الصينية الكبيرة "أ جي600إم" يكمل بنجاح اختبار الطيران الأول له

04:36 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Noah Bergerطائرة تساعد في خماد الحريق في الحديقة الطبيعية بلوماس، دويل، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 يوليو 2021
طائرة تساعد في خماد الحريق في الحديقة الطبيعية بلوماس، دويل، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Noah Berger
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ستنتج الصين ما إجماليه أربعة نماذج أولية للطائرة AG600M، وهي نموذج كامل التكوين لمكافحة الحرائق ينتمي الى عائلة الطائرات البرمائية الكبيرة AG600، لتنفيذ مهام اختبار الطيران، حسبما أعلن مطورها يوم السبت الماضي.
وأكمل النموذج الأولي الثاني من طائرة الإطفاء AG600M أول مهمة اختبار طيران له يوم السبت الماضي في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، حسبما قالت الشركة الصينية لصناعة الطيران، وهي شركة رائدة لصنع الطائرات في البلاد.
وقالت الشركة إن الطائرة قامت بأداء جيد وعملت جميع أنظمتها بشكل مستقر خلال الرحلة التي استمرت لمدة 22 دقيقة.
وستخضع الطائرة بعد ذلك لاختبارات طيران أخرى مثل جمع المياه وإلقائها، الأمر يعتبر من المهمات الرئيسية لطائرة الاطفاء البرمائية هذه.
وقالت الشركة ان من المتوقع أن يخضع النموذجان الأوليان الثالث والرابع للطائرة AG600M لأول اختبار طيران لهما خلال نوفمبر القادم وفي مطلع عام 2023، على التوالي، حسب وكالة "شينخوا".
وأجرى النموذج الأولي الأول لهذه الطائرة أول رحلة طيران له انطلاقا من الأرض يوم 31 مايو الماضي وأول رحلة طيران له انطلاقا من المياه يوم 30 أغسطس الماضي.
وأشارت الشركة الى أنه من المتوقع أن تضطلع الطائرة AG600M بمهام الاطفاء اعتبارا من عام 2023 وتدخل السوق في عام 2025.
وتعد عائلة الطائرة البرمائية الكبيرة AG600 التي تعرف باسم "كونلونغ" معدات طيران رئيسية لنظام الانقاذ الطارئ الصيني. وطورتها الشركة الصينية لصناعة الطيران لتلبية حاجات مهام الاطفاء والانقاذ البحري، فضلا عن عمليات انقاذ حاسمة أخرى في حالات الطوارئ.
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