https://sputnikarabic.ae/20220911/وزير-إيطالي-يطالب-بوضع-حد-أقصى-لسعر-الغاز-الذي-تستورده-أوروبا-وليس-الغاز-الروسي-فقط-1067591660.html
وزير إيطالي يطالب بوضع حد أقصى لسعر الغاز الذي تستورده أوروبا وليس الغاز الروسي فقط
وزير إيطالي يطالب بوضع حد أقصى لسعر الغاز الذي تستورده أوروبا وليس الغاز الروسي فقط
طالب وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، بضرورة وضع حد أقصى لأسعار الغاز للمصدرين جميعا وليس للغاز الروسي فقط. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:33+0000
2022-09-11T13:33+0000
2022-09-11T13:33+0000
إيطاليا
أخبار روسيا اليوم
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وحسب تصريحات له، نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أكد روبرتو أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع حدًا أقصى لأسعار الغاز للمصدرين في جميع المجالات؛ معللا ذلك بأن "استهداف صادرات الغاز الروسية المتضائلة إلى أوروبا لا معنى له".وأوضح أن "أوروبا تستورد ثلاثة أرباع الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وأكبر مشتر في العالم، يجب أن يساعد في تحديد السعر لحماية الشركات والمواطنين"، مضيفًا أنهم سيواصلون العمل في الأيام المقبلة لضمان اعتماد حد أقصى للسعر.بعد ذلك الاجتماع ، أوضح الوزير الإيطالي أن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أعربت عن دعمها لسقف مشترك للغاز المستورد، حيث أيدت ثلاث دول هذا الإجراء للغاز الروسي فقط وخمس دول إما عارضت الفكرة أو عبرت عن الحياد.وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد اكدت في الـ2 من سبتمبر/ أيلول، أن الكتلة قد تحد من سعر الغاز الطبيعي الروسي بعد أن أكد وزراء مالية مجموعة السبع عزمهم على فرض قيود على أسعار النفط الروسي كجزء من نظام العقوبات الموسع ضد موسكو، فيما تعهدت موسكو بدورها بوقف صادرات الطاقة للدول التي ستطبق هذه القيود.
https://sputnikarabic.ae/20220218/رئيس-وزراء-إيطاليا-بوتين-أخبرني-أن-روسيا-مستعدة-لزيادة-إمدادات-الغاز-1058830952.html
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إيطاليا, أخبار روسيا اليوم
إيطاليا, أخبار روسيا اليوم
وزير إيطالي يطالب بوضع حد أقصى لسعر الغاز الذي تستورده أوروبا وليس الغاز الروسي فقط
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طالب وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، بضرورة وضع حد أقصى لأسعار الغاز للمصدرين جميعا وليس للغاز الروسي فقط.
وحسب تصريحات له
، نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أكد روبرتو أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع حدًا أقصى لأسعار الغاز للمصدرين في جميع المجالات؛ معللا ذلك بأن "استهداف صادرات الغاز الروسية المتضائلة إلى أوروبا لا معنى له".
وقال: "وضع حد أقصى للغاز الروسي فقط لا معنى له، يتم تسليمه حاليًا إلى أوروبا بكميات صغيرة جدًا ... على أي حال يجب أن نعطي إشارة لجميع المنتجين
".
وأوضح أن "أوروبا تستورد ثلاثة أرباع الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وأكبر مشتر في العالم، يجب أن يساعد في تحديد السعر لحماية الشركات والمواطنين"، مضيفًا أنهم سيواصلون العمل في الأيام المقبلة لضمان اعتماد حد أقصى للسعر.
وقال روبرتو إن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي منحوا المفوضية الأوروبية يوم الجمعة تفويضا بالحد من أسعار الغاز، مشيرا إلى أن الاقتراح من المقرر تقديمه في أكتوبر.
بعد ذلك الاجتماع ، أوضح الوزير الإيطالي أن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أعربت عن دعمها لسقف مشترك للغاز المستورد، حيث أيدت ثلاث دول هذا الإجراء للغاز الروسي فقط وخمس دول إما عارضت الفكرة أو عبرت عن الحياد.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد اكدت في الـ2 من سبتمبر/ أيلول، أن الكتلة قد تحد من سعر الغاز الطبيعي الروسي بعد أن أكد وزراء مالية مجموعة السبع عزمهم على فرض قيود
على أسعار النفط الروسي كجزء من نظام العقوبات الموسع ضد موسكو، فيما تعهدت موسكو بدورها بوقف صادرات الطاقة للدول التي ستطبق هذه القيود.