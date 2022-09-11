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https://sputnikarabic.ae/20220911/وفاة-شاب-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-جنين-1067570872.html
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، بوفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام في مخيم جنين. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T02:19+0000
2022-09-11T02:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ويدعى الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، وأصيب في مواجهات واشتباكات خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي للمخيم من عدة محاور، يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.وفي ذلك الوقت، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم منزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، ليرد عليها مقاومون فلسطينيون بإطلاق النار خلال عملية الهدم.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

02:19 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأحد، بوفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام في مخيم جنين.
ويدعى الشاب حمد مصطفى أبو جلدة (24 عاما)، من مخيم جنين، وأصيب في مواجهات واشتباكات خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي للمخيم من عدة محاور، يوم الثلاثاء الماضي ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم منزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم في الحي الشرقي لمدينة جنين، ليرد عليها مقاومون فلسطينيون بإطلاق النار خلال عملية الهدم.
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