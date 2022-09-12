https://sputnikarabic.ae/20220912/آلاف-الممرضات-في-مينيسوتا-الأمريكية-ينفذون-إضرابا-لـ-3-أيام-بسبب-تدني-الأجور-1067635589.html
آلاف الممرضات في مينيسوتا الأمريكية ينفذون إضرابا لـ 3 أيام بسبب تدني الأجور
آلاف الممرضات في مينيسوتا الأمريكية ينفذون إضرابا لـ 3 أيام بسبب تدني الأجور
بدأ آلاف الممرضات، اليوم الاثنين، في ولاية مينيسوتا إضرابا لمدة ثلاثة أيام بسبب قضايا تتعلق بالأجور وما يقولون إنه نقص في الموظفين بسبب جائحة فيروس كورونا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T13:13+0000
2022-09-12T13:13+0000
2022-09-12T13:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062141026_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_cbff550655d3d08afd7c6499e951eb42.jpg
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الممرضات كن يطالبن بزيادة أكثر من 30% بحلول نهاية العقد الذي مدته ثلاث سنوات، لكن المستشفيات عرضت زيادة تقدر بـ 10% إلى 12%.من جانبها، صرحت جمعية الممرضات في مينيسوتا إنه ما لم يتم تحسين الرواتب بشكل كبير فإن الخسارة المستمرة للممرضات ستجعل المستشفيات عرضة للخطر.من ناحية أخرى، دافعت المستشفيات عن موقفها قائلة إن مقترحات النقابة والممرضات مكلفة للغاية، وقال بول أومودت، المتحدث باسم مجموعة مستشفيات في منطقة مينيابوليس، "إنه ليس رقما واقعيا"، ويقول مسؤولو جمعية الممرضات إن 15 مستشفى ستتأثر بالإضراب.يذكر أنه عندما دخلت ممرضات مينيسوتا في إضراب ليوم واحد عام 2010، وظفت المستشفيات 2800 ممرضة بديلة، واستدعت موظفين إضافيين غير نقابيين وخفضت أعداد المرضى، وأعادت بعض المستشفيات جدولة العمليات الجراحية الاختيارية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062141026_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_843ef91ac5af0e3ad0357c9ec7d73b0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
آلاف الممرضات في مينيسوتا الأمريكية ينفذون إضرابا لـ 3 أيام بسبب تدني الأجور
تابعنا عبر
بدأ آلاف الممرضات، اليوم الاثنين، في ولاية مينيسوتا إضرابا لمدة ثلاثة أيام بسبب قضايا تتعلق بالأجور وما يقولون إنه نقص في الموظفين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الممرضات كن يطالبن بزيادة أكثر من 30% بحلول نهاية العقد الذي مدته ثلاث سنوات، لكن المستشفيات عرضت زيادة تقدر بـ 10% إلى 12%.
من جانبها، صرحت جمعية الممرضات في مينيسوتا إنه ما لم يتم تحسين الرواتب بشكل كبير فإن الخسارة المستمرة للممرضات ستجعل المستشفيات عرضة للخطر.
وقالت ماري تورنر، رئيسة النقابة، إن السلطات الأمريكية بحاجة لأن تنظر إلى الأمر على أنه أزمة، "لقد قلنا مرارا وتكرارا إن هذا ليس أمرا يمكن الاستخفاف به، لكننا لن نكتفي بالجلوس دون فعل شيء، لا يمكننا ذلك".
من ناحية أخرى، دافعت المستشفيات عن موقفها قائلة إن مقترحات النقابة والممرضات
مكلفة للغاية، وقال بول أومودت، المتحدث باسم مجموعة مستشفيات في منطقة مينيابوليس، "إنه ليس رقما واقعيا"، ويقول مسؤولو جمعية الممرضات إن 15 مستشفى ستتأثر بالإضراب.
يذكر أنه عندما دخلت ممرضات مينيسوتا في إضراب ليوم واحد عام 2010، وظفت المستشفيات 2800 ممرضة بديلة، واستدعت موظفين إضافيين غير نقابيين وخفضت أعداد المرضى، وأعادت بعض المستشفيات جدولة العمليات الجراحية الاختيارية.