https://sputnikarabic.ae/20220912/أزمة-استقبال-الرئيس-التونسي-لزعيم-البوليساريوغموض-يلف-مضامين-التسوية-الدبلوماسية-بين-المغرب-وتونس-1067638545.html
أزمة استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو...غموض يلف مضامين التسوية الدبلوماسية بين المغرب وتونس
أزمة استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو...غموض يلف مضامين التسوية الدبلوماسية بين المغرب وتونس
تناقش الحلقة تداعيات الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين تونس والمغرب، التي اندلعت إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي،... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T13:53+0000
2022-09-12T13:53+0000
2022-09-12T13:53+0000
راديو
بانوراما
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بعد أزمة إستقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو.. غموض يلف مضامين التسوية الدبلوماسية بين المغرب وتونس
بعد أزمة إستقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو.. غموض يلف مضامين التسوية الدبلوماسية بين المغرب وتونس
لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن الثلاثاء الماضي، أنه تمت تسوية الخلاف بين البلدين، وذلك خلال لقاء تشاوري في القاهرة ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي.الإعلامي والمحلل السياسي، عثمان بن طالب، قال إن الرئيس التونسي ارتكب خطأ دبلوماسيا باستقباله زعيم حركة معادية للمغرب، ومن المفترض أنه يدرك خطورة هذه الخطوة، كونها استفزازية وتؤثر بشكل سلبي على مستقبل العلاقة بين البلدين.من جانبه، رأى المختص في الشؤون المغاربية، الحسين الزين بيان، أن الجانب المغربي بالغ في إثارة أزمة حول اللقاء بين سعيد وغالي، موضحًا أن تونس تشغل موقفًا حياديًأ تجاه ملف الصحراء، وأنها ترتبط بعلاقات متوازنة بين أطراف النزاع.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
أزمة استقبال الرئيس التونسي لزعيم البوليساريو...غموض يلف مضامين التسوية الدبلوماسية بين المغرب وتونس
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تناقش الحلقة تداعيات الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين تونس والمغرب، التي اندلعت إثر استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بمناسبة انعقاد قمة "تيكاد" اليابانية الأفريقية التي احتضنتها تونس يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي.
لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن الثلاثاء الماضي، أنه تمت تسوية الخلاف بين البلدين، وذلك خلال لقاء تشاوري في القاهرة ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي.
الإعلامي والمحلل السياسي، عثمان بن طالب، قال إن الرئيس التونسي ارتكب خطأ دبلوماسيا باستقباله زعيم حركة معادية للمغرب، ومن المفترض أنه يدرك خطورة هذه الخطوة، كونها استفزازية وتؤثر بشكل سلبي على مستقبل العلاقة بين البلدين.
من جانبه، رأى المختص في الشؤون المغاربية، الحسين الزين بيان، أن الجانب المغربي بالغ في إثارة أزمة حول اللقاء بين سعيد وغالي، موضحًا أن تونس تشغل موقفًا حياديًأ تجاه ملف الصحراء، وأنها ترتبط بعلاقات متوازنة بين أطراف النزاع.
التفاصيل في الملف الصوتي...