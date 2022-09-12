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https://sputnikarabic.ae/20220912/ألمانيا-وبولندا-تناقشان-صيانة-الأسلحة-الموردة-إلى-كييف-1067629697.html
ألمانيا وبولندا تناقشان صيانة الأسلحة الموردة إلى كييف
ألمانيا وبولندا تناقشان صيانة الأسلحة الموردة إلى كييف
قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت لـ "بوليتيكو"، إن ألمانيا تتفاوض مع بولندا لإنشاء مركز صيانة لإصلاح الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
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وفقا لها، فإن المناقشات "المحددة للغاية" تتعلق بافتتاح مركز شرقي بولندا، والذي، إذا لزم الأمر، سيضمن الإصلاح الفوري للأسلحة التي تستخدمها كييف - على سبيل المثال، مدافع الهاوتزر.تدعم لامبرخت أيضًا المشاريع المشتركة لتطوير الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتقد أنه لا ينبغي حظر بيع هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.قال وزير الدفاع، الذي تحدث في وقت سابق في البوندستاغ الألماني، إن البلاد نقلت "كمية لا تصدق" من الأسلحة إلى كييف من احتياطي البوندسفير، لكن تم الوصول إلى الحد الأقصى. كما ذكر المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة كافية. وبدوره تحدث زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في ألمانيا، فريدريك ميرز، عدة مرات لصالح تسليم دبابات ليوبارد 2 الألمانية إلى أوكرانيا، وهو ما يطالب به الجانب الأوكراني.
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ألمانيا وبولندا تناقشان صيانة الأسلحة الموردة إلى كييف

10:06 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 12.09.2022)
© Sputnikألمانيا وبولندا تناقشان صيانة الأسلحة الموردة إلى كييف
ألمانيا وبولندا تناقشان صيانة الأسلحة الموردة إلى كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik
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قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت لـ "بوليتيكو"، إن ألمانيا تتفاوض مع بولندا لإنشاء مركز صيانة لإصلاح الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا.
وفقا لها، فإن المناقشات "المحددة للغاية" تتعلق بافتتاح مركز شرقي بولندا، والذي، إذا لزم الأمر، سيضمن الإصلاح الفوري للأسلحة التي تستخدمها كييف - على سبيل المثال، مدافع الهاوتزر.
تدعم لامبرخت أيضًا المشاريع المشتركة لتطوير الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتقد أنه لا ينبغي حظر بيع هذه الأسلحة إلى دول ثالثة.
قال وزير الدفاع، الذي تحدث في وقت سابق في البوندستاغ الألماني، إن البلاد نقلت "كمية لا تصدق" من الأسلحة إلى كييف من احتياطي البوندسفير، لكن تم الوصول إلى الحد الأقصى. كما ذكر المستشار الألماني أولاف شولتز أن ألمانيا تزود أوكرانيا بأسلحة كافية. وبدوره تحدث زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض في ألمانيا، فريدريك ميرز، عدة مرات لصالح تسليم دبابات ليوبارد 2 الألمانية إلى أوكرانيا، وهو ما يطالب به الجانب الأوكراني.
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