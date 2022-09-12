https://sputnikarabic.ae/20220912/أمير-قطر-يستقبل-غدا-الرئيس-المصري-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-توليه-الرئاسة-1067650484.html
أمير قطر يستقبل غدا الرئيس المصري في أول زيارة من نوعها منذ توليه الرئاسة
أمير قطر يستقبل غدا الرئيس المصري في أول زيارة من نوعها منذ توليه الرئاسة
أعلن الديوان الأميري في قطر، عن "زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدوحة غدا الثلاثاء". 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:53+0000
2022-09-12T16:53+0000
2022-09-12T16:53+0000
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال الديوان الأميري، في بيان له، إن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، سيستقبل يوم غد الثلاثاء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة".وكان أمير قطر تميم بن حمد قد زار القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي، لأول مرة منذ سنوات، فيما أكد الرئيس المصري حينها أن زيارة أمير قطر إلى مصر ترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية.وشهد اللقاء الذي جمع السيسي وآل ثاني بقصر الاتحادية في القاهرة عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن هذه الزيارة "تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر يستقبل غدا الرئيس المصري في أول زيارة من نوعها منذ توليه الرئاسة
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أعلن الديوان الأميري في قطر، عن "زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدوحة غدا الثلاثاء".
وقال الديوان الأميري، في بيان له، إن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، سيستقبل يوم غد الثلاثاء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة".
وكان أمير قطر تميم بن حمد قد زار القاهرة
في يونيو/ حزيران الماضي، لأول مرة منذ سنوات، فيما أكد الرئيس المصري حينها أن زيارة أمير قطر إلى مصر ترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية.
وشهد اللقاء الذي جمع السيسي وآل ثاني
بقصر الاتحادية في القاهرة عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن هذه الزيارة "تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين".