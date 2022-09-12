https://sputnikarabic.ae/20220912/أمير-قطر-يشهد-حفل-استقبال-سفينة-وزورق-تابعين-للقوات-البحرية-الأميرية-صور-1067628587.html
أمير قطر يشهد حفل استقبال سفينة وزورق تابعين للقوات البحرية الأميرية... صور
أمير قطر يشهد حفل استقبال سفينة وزورق تابعين للقوات البحرية الأميرية... صور
حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، حفل استقبال سفينة "الزبارة" وزورق "مشيرب"، التابعين للقوات البحرية الأميرية القطرية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:05+0000
2022-09-12T10:05+0000
2022-09-12T10:05+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
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وفي الاحتفالية التي أقيمت في قاعدة أم الحول البحرية في الدوحة، تم عرض فيلم عن مراحل تصنيع السفينة والزورق وتدريب الطاقم العامل بهما، وصولا إلى مرحلة عودتهما إلى الدولة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وقام أمير قطر بعد ذلك بجولة في سفينة "الزبارة"، واطلع على غرفة القيادة وغرفة العمليات والمنظومات التشغيلية الحديثة لقيادة السفينة، كما استمع إلى شرح حول زورق "مشيرب" ودور القوات البحرية الأميرية القطرية في مراقبة الحدود البحرية وحمايتها.يشار إلى أن أمير قطر، تميم بن حمد، أعلن في أواخر أغسطس/ آب استلام الدوحة لأول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي تسهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية.وكتب على "تويتر" إنه شهد وصول أول دفعة من المقاتلات التي أطلق عليها اسم "الذاريات"، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى مراحل تطوير القوات الجوية الأميرية القطرية.ولفت إلى أن الدولة القطرية تواصل تعزيز قواتها الجوية بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية.
قطر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي
أمير قطر يشهد حفل استقبال سفينة وزورق تابعين للقوات البحرية الأميرية... صور
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حضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، حفل استقبال سفينة "الزبارة" وزورق "مشيرب"، التابعين للقوات البحرية الأميرية القطرية.
وفي الاحتفالية التي أقيمت في قاعدة أم الحول البحرية في الدوحة، تم عرض فيلم عن مراحل تصنيع السفينة والزورق وتدريب الطاقم العامل بهما، وصولا إلى مرحلة عودتهما إلى الدولة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقام أمير قطر بعد ذلك بجولة في سفينة "الزبارة"، واطلع على غرفة القيادة وغرفة العمليات والمنظومات التشغيلية الحديثة لقيادة السفينة، كما استمع إلى شرح حول زورق "مشيرب" ودور القوات البحرية الأميرية القطرية في مراقبة الحدود البحرية وحمايتها.
يشار إلى أن أمير قطر، تميم بن حمد، أعلن في أواخر أغسطس/ آب استلام الدوحة لأول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون"
، التي تسهم في تعزيز قدرات القوات الجوية القطرية.
وكتب على "تويتر" إنه شهد وصول أول دفعة من المقاتلات التي أطلق عليها اسم "الذاريات"، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى مراحل تطوير القوات الجوية
الأميرية القطرية.
ولفت إلى أن الدولة القطرية تواصل تعزيز قواتها الجوية بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة وفق أعلى المعايير العالمية.