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https://sputnikarabic.ae/20220912/إثيوبيا-الأمم-المتحدة-تدعو-أطراف-النزاع-إلى-اغتنام-الفرصة-من-أجل-السلام-1067613968.html
إثيوبيا.. الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام
إثيوبيا.. الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T04:23+0000
2022-09-12T04:23+0000
منظمة الأمم المتحدة
العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا
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وحث غوتيريش، في بيان للمتحدث باسمه، الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بحسن نية ودون تأخير، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء المحادثات، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.ورحب، في هذا الإطار، بإعلان حكومة تيغراي الإقليمية عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية ولحل النزاع سلميا في شمال إثيوبيا.وأعلن متمردو تيغراي، الأحد، استعدادهم للمشاركة في عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.يأتي هذا القرار في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، بعد أن ساهم استئناف المعارك خلال الشهر الماضي في خرق الهدنة القائمة منذ مارس.
https://sputnikarabic.ae/20220911/جبهة-تيغراي-تعلن-استعدادها-للدخول-في-محادثات-سلام-تحت-رعاية-الاتحاد-الإفريقي-مع-الحكومة-الإثيوبية-1067603029.html
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منظمة الأمم المتحدة, العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا
منظمة الأمم المتحدة, العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا.. الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام

04:23 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار.
وحث غوتيريش، في بيان للمتحدث باسمه، الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بحسن نية ودون تأخير، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء المحادثات، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
ورحب، في هذا الإطار، بإعلان حكومة تيغراي الإقليمية عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية ولحل النزاع سلميا في شمال إثيوبيا.
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
جبهة تيغراي تعلن استعدادها للدخول في محادثات سلام تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مع الحكومة الإثيوبية
أمس, 16:32 GMT
وأعلن متمردو تيغراي، الأحد، استعدادهم للمشاركة في عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، بعد أن ساهم استئناف المعارك خلال الشهر الماضي في خرق الهدنة القائمة منذ مارس.
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