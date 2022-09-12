https://sputnikarabic.ae/20220912/إثيوبيا-الأمم-المتحدة-تدعو-أطراف-النزاع-إلى-اغتنام-الفرصة-من-أجل-السلام-1067613968.html

إثيوبيا.. الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام

إثيوبيا.. الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى اغتنام الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T04:23+0000

2022-09-12T04:23+0000

2022-09-12T04:23+0000

منظمة الأمم المتحدة

العمليات العسكرية في تيغراي

أخبار إثيوبيا

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وحث غوتيريش، في بيان للمتحدث باسمه، الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بحسن نية ودون تأخير، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء المحادثات، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.ورحب، في هذا الإطار، بإعلان حكومة تيغراي الإقليمية عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية ولحل النزاع سلميا في شمال إثيوبيا.وأعلن متمردو تيغراي، الأحد، استعدادهم للمشاركة في عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.يأتي هذا القرار في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، بعد أن ساهم استئناف المعارك خلال الشهر الماضي في خرق الهدنة القائمة منذ مارس.

https://sputnikarabic.ae/20220911/جبهة-تيغراي-تعلن-استعدادها-للدخول-في-محادثات-سلام-تحت-رعاية-الاتحاد-الإفريقي-مع-الحكومة-الإثيوبية-1067603029.html

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منظمة الأمم المتحدة, العمليات العسكرية في تيغراي, أخبار إثيوبيا