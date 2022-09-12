https://sputnikarabic.ae/20220912/إدارة-منطقة-زابوروجيه-كييف-تنقل-أسلحة-صاروخية-ومدفعية-استعدادا-لهجوم-كبير-على-منطقة-المحطة-النووية-1067649824.html

إدارة منطقة زابوروجيه: كييف تنقل أسلحة صاروخية ومدفعية استعدادا لهجوم كبير على منطقة المحطة النووية

إدارة منطقة زابوروجيه: كييف تنقل أسلحة صاروخية ومدفعية استعدادا لهجوم كبير على منطقة المحطة النووية

أعلن المتحدث باسم إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تعد لهجوم كبير على منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث تقوم... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T16:46+0000

2022-09-12T16:46+0000

2022-09-12T16:46+0000

العالم

أخبار روسيا اليوم

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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف عبر قناة "روسيا 1": "مقاتلو زيلينسكي يواصلون الإرهاب النووي، إلى جانب أنهم الآن يعدون لهجوم كبير على منطقة المحطة النووية، في منطقة المعابر وإلى الشرق قليلا جاري نقل كميات كبيرة من الأسلحة الصاروخية (هيمارس) والمدفعية إم 777".وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تمد كييف ببيانات لقصف المنشآت الحيوية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأضاف باتروشيف: "يمكن أن تكون عواقب هذه الاستفزازات كارثية للغاية ليس فقط بالنسبة لغالبية سكان أوكرانيا وروسيا، ولكن بالنسبة لأوروبا أيضا، ويمكن أن تتجاوز في نطاقها المآسي التي حدثت في محطات الطاقة النووية في تشيرنوبيل وفوكوشيما".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وتناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.

https://sputnikarabic.ae/20220912/غروسي-إنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-يجب-أن-يتم-بالاتفاق-بين-روسيا-وأوكرانيا--1067634804.html

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