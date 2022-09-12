https://sputnikarabic.ae/20220912/إستونيا-تعلن-وصول-وحدة-الناتو-الدنماركية-مع-دبابات-ليوبارد-2a7-1067658988.html
إستونيا تعلن وصول وحدة الناتو الدنماركية مع دبابات ليوبارد 2A7
إستونيا تعلن وصول وحدة الناتو الدنماركية مع دبابات ليوبارد 2A7
أعلنت إستونيا، اليوم الإثنين، وصول وحدة الناتو الدنماركية مع دبابات ليوبارد 2A7 إليها. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T21:57+0000
2022-09-12T21:57+0000
2022-09-12T21:57+0000
الناتو
أخبار إستونيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لرسالة أصدرتها الخدمة الصحفية لمقر قيادة قوات الدفاع الإستونية، فقد وصلت الوحدة الدنماركية السادسة من الكتيبة متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى إستونيا ومعها دبابات ليوبارد 2A7 ، حسبما ذكرت.وجاء في الرسالة أن "الدورة السادسة من الكتيبة الدنماركية كجزء من كتيبة الناتو متعددة الجنسيات وصلت يوم الاثنين إلى بلدة تابا العسكرية عبر ميناء بالديسكي مع دبابات ليوبارد 2A7 ومعدات ثقيلة بالإضافة إلى مركبات ومعدات أخرى".ووفقًا لقائد الكتيبة الدنماركية، سي إي بولسن، فإن التناوب السادس للقوات الدنماركية يظهر "تضامنًا قويًا مع التحالف في ردع أي معتد محتمل".وستبدأ الوحدة الدنماركية قريبًا مهمتها في كتيبة الناتو في إستونيا جنبًا إلى جنب مع القوات الفرنسية والبريطانية، حيث توجد الكتيبة بصورة دورية ودائمة.وكانت قمة حلف شمال الأطلسي في وارسو قد استبعدت في عام 2016، نشر قوات دورية من التواجد الأمامي المعزز لحلف الناتو في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا عند الطلب. في إستونيا، تمركزت مجموعة قتالية مكونة من 1200 جندي في بلدة تابا العسكرية في عام 2017.وتقود المملكة المتحدة الكتيبة متعددة الجنسيات ، بينما تخدم القوات الفرنسية والدنماركية هناك على أساس التناوب.
https://sputnikarabic.ae/20220630/رئيسة-وزراء-إستونيا-قوات-الناتو-تباشر-على-الفور-تعزيز-الجبهة-الشرقية-1064444293.html
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الناتو, أخبار إستونيا اليوم
الناتو, أخبار إستونيا اليوم
إستونيا تعلن وصول وحدة الناتو الدنماركية مع دبابات ليوبارد 2A7
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أعلنت إستونيا، اليوم الإثنين، وصول وحدة الناتو الدنماركية مع دبابات ليوبارد 2A7 إليها.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لرسالة أصدرتها الخدمة الصحفية لمقر قيادة قوات الدفاع الإستونية، فقد وصلت الوحدة الدنماركية السادسة من الكتيبة متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي
إلى إستونيا ومعها دبابات ليوبارد 2A7 ، حسبما ذكرت.
وجاء في الرسالة أن "الدورة السادسة من الكتيبة الدنماركية كجزء من كتيبة
الناتو متعددة الجنسيات وصلت يوم الاثنين إلى بلدة تابا العسكرية عبر ميناء بالديسكي مع دبابات ليوبارد 2A7 ومعدات ثقيلة بالإضافة إلى مركبات ومعدات أخرى".
ووفقًا لقائد الكتيبة الدنماركية، سي إي بولسن، فإن التناوب السادس للقوات الدنماركية يظهر "تضامنًا قويًا مع التحالف في ردع أي معتد محتمل".
وأضاف بولسن أيضًا أن دبابات Leopard 2A7 هي من بين أكثر الدبابات حداثة وتطورًا في العالم اليوم.
وستبدأ الوحدة الدنماركية قريبًا مهمتها في كتيبة الناتو في إستونيا جنبًا إلى جنب مع القوات الفرنسية والبريطانية، حيث توجد الكتيبة بصورة دورية ودائمة.
وكانت قمة حلف شمال الأطلسي في وارسو قد استبعدت في عام 2016، نشر قوات دورية من التواجد الأمامي المعزز لحلف الناتو في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا عند الطلب. في إستونيا، تمركزت مجموعة قتالية
مكونة من 1200 جندي في بلدة تابا العسكرية في عام 2017.
وتقود المملكة المتحدة الكتيبة متعددة الجنسيات ، بينما تخدم القوات الفرنسية والدنماركية هناك على أساس التناوب.