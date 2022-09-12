https://sputnikarabic.ae/20220912/إسرائيل-تكشف-عن-عزمها-تزويد-ألمانيا-بأنظمة-مضادة-للصواريخ-1067634276.html
إسرائيل تكشف عن عزمها تزويد ألمانيا بأنظمة مضادة للصواريخ
إسرائيل تكشف عن عزمها تزويد ألمانيا بأنظمة مضادة للصواريخ
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن عزم بلاده تزويد برلين بأنظمة مضادة للصواريخ. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T12:28+0000
2022-09-12T12:28+0000
2022-09-12T12:28+0000
إسرائيل
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وقال لابيد على ما نقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن بلاده ستشارك في بناء نظام دفاع جوي لألمانيا.وبحسب القناة، فإن "الحديث يدور عن منظومة "Arrow" (السهم- بالعبرية "حيتس") الذي يهتم الألمان بشرائه، من بين أمور أخرى، في ظل الأزمة في أوكرانيا"، لافتة إلى أن "هذا الموضوع نوقش مؤخرا بين إسرائيل وألمانيا".و"السهم" هو نظام أسلحة لاعتراض الصواريخ الباليستية تم تطويره من قبل مصنع MLM في إسرائيل بمساعدة تمويل أمريكي وبالتعاون مع شركة بوينغ الأمريكية. يعمل النظام بنوعين من الاعتراضات، Arrow 2 وArrow 3، تم تشغيل النظام في سلاح الجو الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000.وفقا لدوف رافيف، أحد مطوري صاروخ Arrow، يمكن للصاروخ الواحد من هذا النوع اعتراض صاروخ باليستي واحد بنسبة نجاح 90%، يصل مداه إلى 2400 كلم، ويمكنه إسقاط الصواريخ المعادية خارج المجال الجوي للدولة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, инфографика
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, инфографика
إسرائيل تكشف عن عزمها تزويد ألمانيا بأنظمة مضادة للصواريخ
تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عن عزم بلاده تزويد برلين بأنظمة مضادة للصواريخ.
وقال لابيد على ما نقلت قناة
"كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن بلاده ستشارك في بناء نظام دفاع جوي لألمانيا.
وبحسب القناة، فإن "الحديث يدور عن منظومة "Arrow" (السهم- بالعبرية "حيتس") الذي يهتم الألمان بشرائه، من بين أمور أخرى، في ظل الأزمة في أوكرانيا"، لافتة إلى أن "هذا الموضوع نوقش مؤخرا بين إسرائيل وألمانيا".
و"السهم" هو نظام أسلحة لاعتراض الصواريخ الباليستية تم تطويره من قبل مصنع MLM في إسرائيل بمساعدة تمويل أمريكي وبالتعاون مع شركة بوينغ الأمريكية. يعمل النظام بنوعين من الاعتراضات، Arrow 2 وArrow 3، تم تشغيل النظام في سلاح الجو الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000.
وفقا لدوف رافيف، أحد مطوري صاروخ Arrow
، يمكن للصاروخ الواحد من هذا النوع اعتراض صاروخ باليستي واحد بنسبة نجاح 90%، يصل مداه إلى 2400 كلم، ويمكنه إسقاط الصواريخ المعادية خارج المجال الجوي للدولة.