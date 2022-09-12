https://sputnikarabic.ae/20220912/إس---400-وأنظمة-الدفاع-الجوي-لأسطول-البلطيق-تحاكي-صد-هجوم-صاروخي-لعدو-مفترض-في-كالينينغراد-1067650177.html
"إس - 400" وأنظمة الدفاع الجوي لأسطول البلطيق تحاكي صد هجوم صاروخي لعدو مفترض في كالينينغراد
"إس - 400" وأنظمة الدفاع الجوي لأسطول البلطيق تحاكي صد هجوم صاروخي لعدو مفترض في كالينينغراد
أفاد أسطول البلطيق بأن أنظمة الدفاع الجوي "إس - 400" و"بانسير إس - 1" التابعة لأسطول البلطيق ستقوم بصد هجوم صاروخي وجوي ضخم لعدو افتراضي في منطقة كالينينغراد،... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:57+0000
2022-09-12T16:57+0000
2022-09-12T16:57+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الأسطول، اليوم الاثنين، أنه "خلال الجزء العملي، ستعمل أنظمة الدفاع الجوي "إس - 400" على تنفيذ المهام بعد تلقي إشارة حول كشف طائرات ومروحيات وطائرات دون طيار وصواريخ كروز للعدو المفترض في الجو، وبعد تلقي الإشارات يستوفي العسكريون معايير نشر أنظمة الدفاع الجوي "إس - 400" وكذلك البحث عن الأغراض التعليمية وتصنيفها ومرافقتها".وأوضح البيان أنه في الوقت نفسه "ستقوم أطقم الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة المدافع بمسيرة سرية إلى ساحة التدريب، حيث سيقومون بإطلاق النار الحي على أهداف تحاكي أسلحة الهجوم الجوي ومعدات العدو الافتراضي".وستعمل وحدات الإرسال الهندسي للدفاع الجوي لأسطول البلطيق على وضع معايير لنشر الرادارات وكشف الأهداف الجوية وإصدار معلومات عنها إلى مركز قيادة المدافع المضادة للطائرات.ويشارك في التدريبات أكثر من 500 عسكري وأكثر من 50 قطعة من المعدات.
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رصد عسكري, روسيا
"إس - 400" وأنظمة الدفاع الجوي لأسطول البلطيق تحاكي صد هجوم صاروخي لعدو مفترض في كالينينغراد
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أفاد أسطول البلطيق بأن أنظمة الدفاع الجوي "إس - 400" و"بانسير إس - 1" التابعة لأسطول البلطيق ستقوم بصد هجوم صاروخي وجوي ضخم لعدو افتراضي في منطقة كالينينغراد، كجزء من التدريبات.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان صادر عن الأسطول، اليوم الاثنين، أنه "خلال الجزء العملي، ستعمل أنظمة الدفاع الجوي "إس - 400" على تنفيذ المهام
بعد تلقي إشارة حول كشف طائرات ومروحيات وطائرات دون طيار وصواريخ كروز للعدو المفترض في الجو، وبعد تلقي الإشارات يستوفي العسكريون معايير نشر أنظمة الدفاع الجوي "إس - 400" وكذلك البحث عن الأغراض التعليمية وتصنيفها ومرافقتها".
وأوضح البيان أنه في الوقت نفسه "ستقوم أطقم الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة المدافع بمسيرة سرية إلى ساحة التدريب، حيث سيقومون بإطلاق النار الحي
على أهداف تحاكي أسلحة الهجوم الجوي ومعدات العدو الافتراضي".
وستعمل وحدات الإرسال الهندسي للدفاع الجوي لأسطول البلطيق على وضع معايير لنشر الرادارات وكشف الأهداف الجوية
وإصدار معلومات عنها إلى مركز قيادة المدافع المضادة للطائرات.
ويشارك في التدريبات أكثر من 500 عسكري وأكثر من 50 قطعة من المعدات.