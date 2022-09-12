https://sputnikarabic.ae/20220912/ارتفاع-عدد-قتلى-الجيش-التركي-في-العراق-إلى-4---1067614558.html

ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في العراق إلى 4

ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في العراق إلى 4

أعلن الجيش التركي ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا شمالي العراق، خلال اشتباكات مع تنظيم حزب العمال الكردستاني إلى 4 قتلى. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T06:26+0000

2022-09-12T06:26+0000

2022-09-12T06:26+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار العراق اليوم

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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أن اشتباكات وقعت أثناء عمليات تمشيط في نطاق عملية "المخلب – القفل"، شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما للمستشفى.وأوضح بيان وزارة الدفاع أن جندياً آخر من المصابين توفي لاحقًا متأثرا بجراحه "لترتفع حصيلة القتلى إلى 4".وقدم الجيش التركي تعازيه لأسر القتلى والجيش التركي والشعب، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-اثنين-من-المسلحين-الأكراد-في-سوريا-1067576306.html

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