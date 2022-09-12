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https://sputnikarabic.ae/20220912/اشتية-إسرائيل-تعمل-على-تدمير-السلطة-الفلسطينية-ومؤسساتها-1067631533.html
اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسساتها
اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسساتها
اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالعمل على تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:36+0000
2022-09-12T11:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني برام الله في الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية: "تدعي إسرائيل أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة؛ إن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمس بمؤسساتها".وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحن نقول لإسرائيل نحن لا نريد تعزيزاتكم، نحن نريد حقوقنا الوطنية، نحن نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي".وأشار إلى أن يوم غد الثلاثاء، يوافق الذكرى 29 لاتفاق أوسلو "الذي لم تُبقِ منه إسرائيل شيئا يذكر".واتهم إسرائيل بخرق وإلغاء معظم بنود الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، معتبرا أن هذا الوضع يدعو إلى التوقف كثيرا عنده وعلينا مراجعة ذلك.وتشهد الضفة الغربية، توترات أسفرت منذ مطلع العام الحالي عن مقتل 94 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسساتها

11:36 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE
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اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالعمل على تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
جاء ذلك في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني برام الله في الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقال اشتية: "تدعي إسرائيل أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة؛ إن ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمس بمؤسساتها".
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحن نقول لإسرائيل نحن لا نريد تعزيزاتكم، نحن نريد حقوقنا الوطنية، نحن نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي".
وأشار إلى أن يوم غد الثلاثاء، يوافق الذكرى 29 لاتفاق أوسلو "الذي لم تُبقِ منه إسرائيل شيئا يذكر".
واتهم إسرائيل بخرق وإلغاء معظم بنود الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، معتبرا أن هذا الوضع يدعو إلى التوقف كثيرا عنده وعلينا مراجعة ذلك.
وتشهد الضفة الغربية، توترات أسفرت منذ مطلع العام الحالي عن مقتل 94 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي.
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