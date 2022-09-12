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الأمم المتحدة تحث الاتحاد الأوروبي على تجنب استخدام الوقود الأحفوري في ظل أزمة الطاقة
الأمم المتحدة تحث الاتحاد الأوروبي على تجنب استخدام الوقود الأحفوري في ظل أزمة الطاقة
حثت الأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الاستمرار في مواجهة التغير المناخي وعدم اللجوء للمزيد من الوقود الأحفوري في استجابتها لارتفاع أسعار... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:18+0000
2022-09-12T10:18+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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جاءت هذه الدعوة في تصريحات لنائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف، بحسب "فرانس برس".وقالت المسؤولة الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "لا مجال للتراجع في مواجهة أزمة المناخ المستمرة".وأشارت إلى أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي تتحول للاستثمار في البنية التحتية للوقود الأحفوري والإمدادات".وأضافت: "في حين أن هذا الدافع متفهم، أحث الاتحاد الأوروبي وأعضاءه على التفكير في العواقب طويلة المدى لتأمين المزيد من البنية التحتية للوقود الأحفوري".وأضافت أنه "من الضروري أن نسرع التنمية في مشروعات كفاءة الطاقة ومصادرها المتجددة".وحثت الناشف جميع الدول على "السعي لتحقيق نتيجة طموحة" في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار الاتحاد الأوروبي
منظمة الأمم المتحدة, أخبار الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة تحث الاتحاد الأوروبي على تجنب استخدام الوقود الأحفوري في ظل أزمة الطاقة

10:18 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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حثت الأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على الاستمرار في مواجهة التغير المناخي وعدم اللجوء للمزيد من الوقود الأحفوري في استجابتها لارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من نقصها في الشتاء.
جاءت هذه الدعوة في تصريحات لنائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف، بحسب "فرانس برس".
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وقالت المسؤولة الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "لا مجال للتراجع في مواجهة أزمة المناخ المستمرة".
وأشارت إلى أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي تتحول للاستثمار في البنية التحتية للوقود الأحفوري والإمدادات".
وأضافت: "في حين أن هذا الدافع متفهم، أحث الاتحاد الأوروبي وأعضاءه على التفكير في العواقب طويلة المدى لتأمين المزيد من البنية التحتية للوقود الأحفوري".
وأضافت أنه "من الضروري أن نسرع التنمية في مشروعات كفاءة الطاقة ومصادرها المتجددة".
وحثت الناشف جميع الدول على "السعي لتحقيق نتيجة طموحة" في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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