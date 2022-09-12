عربي
https://sputnikarabic.ae/20220912/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-استمراره-في-الحوار-مع-جميع-الأطراف-لتنفيذ-الاستحقاقات-الدستورية-1067649657.html
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية
الإطار التنسيقي في العراق يؤكد استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية
أكد الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية". 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:42+0000
2022-09-12T16:42+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065683773_0:279:3145:2048_1920x0_80_0_0_1bed1eab63bf5f4e575fbb1e1f82ad7b.jpg
وأعلن الإطار التنسيقي، في بيان له، عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد الإطار على "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات"، مشيرا إلى أنه "سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع".وكان الإطار التنسيقي في العراق أعلن أمس الأحد، أنه "لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة"، مؤكدا فتح قنوات حوار وتواصل مع كافة الأطراف بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة".من جهته، اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون التابع للإطار التنسيقي، نوري المالكي، أنه "لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف عمل مجلس النواب".وكتب المالكي، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".يأتي ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أهمية إجراء انتخابات مبكرة.وشهد العراق، الشهر الماضي، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الإطار-التنسيقي-في-العراق-لا-انتخابات-مبكرة-قبل-عودة-جلسات-البرلمان-وتشكيل-حكومة-جديدة-1067611817.html
https://sputnikarabic.ae/20220911/الحلبوسي-والخنجر-وبارزاني-يؤكدون-أهمية-إجراء-انتخابات-مبكرة-في-العراق-1067597148.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065683773_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a761e885551dc6665b85840f21d4cc34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

الإطار التنسيقي في العراق يؤكد استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية

16:42 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
تابعنا عبرTelegram
أكد الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية".
وأعلن الإطار التنسيقي، في بيان له، عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
الإطار التنسيقي في العراق: لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة
أمس, 21:48 GMT
وأكد الإطار على "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات"، مشيرا إلى أنه "سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع".
وكان الإطار التنسيقي في العراق أعلن أمس الأحد، أنه "لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة"، مؤكدا فتح قنوات حوار وتواصل مع كافة الأطراف بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة".
من جهته، اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون التابع للإطار التنسيقي، نوري المالكي، أنه "لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف عمل مجلس النواب".
وكتب المالكي، عبر حسابه على "تويتر"، أن "حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".
يأتي ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أهمية إجراء انتخابات مبكرة.
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
الحلبوسي والخنجر وبارزاني يؤكدون أهمية إجراء انتخابات مبكرة في العراق
أمس, 14:59 GMT
وشهد العراق، الشهر الماضي، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала