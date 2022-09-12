الإمارات… وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يختتم زيارته لمحطات براكة النووية
19:42 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 19:45 GMT 12.09.2022)
© AFP 2022 / ARUN GIRIJAمحطة براكة الإماراتية للطاقة النووية
© AFP 2022 / ARUN GIRIJA
اختتم وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارته إلى دولة الإمارات لمراجعة مستوى الأمان والسلامة التشغيلية في محطات براكة النووية.
وأعلنت الوكالة أن مستوى السلامة التشغيلية في محطات براكة للطاقة النووية السلمية يستحق الإشادة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية أول مشروع نووي عربي متعدد المحطات، أصبح في مرحلة التشغيل، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنه تم تطوير محطات براكة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ولفتت "وام" إلى أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطات براكة ضم 5 خبراء بينهم 3 من دول المجر والمملكة المتحدة وفنلندا، إضافة إلى اثنين من المسؤولين بها.
10 سبتمبر 2021, 13:47 GMT
وتهدف الزيارة، التي استمرت 5 أيام، إلى إجراء تقييم مستقل لمستوى السلامة والأمان الخاص بعمليات تشغيل محطات الطاقة النووية، وفقا للمعايير الدولية التي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
© Sputnik / Mohamed Hasaanأول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة
© Sputnik / Mohamed Hasaan