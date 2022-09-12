https://sputnikarabic.ae/20220912/البراكس-رفع-الدعم-بشكل-كامل-عن-مادة-البنزين-في-لبنان---1067645418.html

البراكس: رفع الدعم بشكل كامل عن مادة البنزين في لبنان

البراكس: رفع الدعم بشكل كامل عن مادة البنزين في لبنان

تم رفع الدعم بشكل نهائي عن مادة البنزين في لبنان، بحيث أصبحت تحتسب بالدولار الأمريكي بشكل كامل، على أن يتم بيعها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار بالسوق... 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T15:59+0000

2022-09-12T15:59+0000

2022-09-12T15:59+0000

العالم العربي

لبنان

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ويتخوف اقتصاديون من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة المحلية في السوق الموازية مع ازدياد الطلب على الدولار، وحاجة الشركات المستوردة للنفط ومحطات المحروقات لتأمين أسعار البنزين من السوق السوداء، وبالتالي إمكانية ارتفاع سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة على الرغم من انخفاض سعر برميل النفط عالميا، ما يكبد اللبنانيين أعباء مالية إضافية.وأعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، رفع الدعم بالكامل عن البنزين وأنه لم يعد من تأثير لسعر منصة صيرفة في جدول المحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة يوميا، وقد احتسب سعر الصرف وفقا للسوق الموازية على 35250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، لتصل سعر صفيحة البنزين إلى 653000 ليرة لبنانية.وقال البراكس لـ"سبوتنيك" إن "مسار رفع الدعم عن البنزين نهائيا كان منتظرا لأنه لم يكن الدعم سوى 20% بعد أن كان المصرف المركزي يؤمن 100% من استيراد البنزين على دولار منصة صيرفة، ومنذ عدة أسابيع بدأ يتراجع عن الموضوع وبدأ يخفض تأمينه لأموال الاستيراد حسب منصة صيرفة".وأضاف أن "اليوم كانت المرحلة الأخيرة وقد تراجع المصرف المركزي عن الـ 20% التي كان يؤمنها، ولم يعد يؤمن ولا دولار عبر منصة صيرفة وأصبحت كل فاتورة استيراد البنزين تحتسب حسب سعر صرف السوق الحرة، وهذا الأمر كان معلنًا عنه".وأشار البراكس إلى أن "اليوم حسب جدول الأسعار تحتسب سعر صفيحة البنزين حسب دولار السوق السوداء على 35250 ليرة لبنانية للدولار، وهذا السعر يطبق على البنزين والمازوت والغاز".ولفت إلى أن "تأثير هذا الأمر على أرض الواقع رهن الأيام المقبلة، وكلما كان سعر صرف الدولار يؤمن لمحطات الوقود، ويؤمن لهم جعالتهم، السعر الذين يشترون فيه من السوق، فلا أتصور أن تخلق بلبلة، والمشكل يحصل عندما يكون السعر في جدول الأسعار أرخص من السعر الذي نشتري فيه فعليا من السوق، هذا يكبدنا خسائر كبيرة".كما شدد البراكس على أنه "يجب على وزارة الطاقة أن تؤمن حلولاً، لأننا نتعامل مع عملة غير مستقرة ولديها تقلبات كبيرة خلال اليوم، ويجب إيجاد حلول للاستقرار بتوزيع البنزين"، مضيفا: "على وزارة الطاقة أن تصدر جدول أسعار بنفس الآلية، وستضطر إلى إصدار عدة جداول في اليوم الواحد وهذا يخلق عدم استقرار، والأنسب الفكرة التي نطرحها منذ مدة وهي أن يكون البنزين سلعة مثل كل السلع الباقية تسعر بالدولار".وأوضح أن "سعر صفيحة البنزين يتأثر بعاملين، سعر النفط عالمياً وسعر صرف الدولار في لبنان".

https://sputnikarabic.ae/20220822/أزمة-البنزين-إلى-الواجهة-مجددا-في-لبنان-محطات-مقفلة-وطوابير--1066739299.html

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