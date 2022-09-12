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البنك المركزي الأردني يكشف سبب الإصدار الخامس للأوراق النقدية
البنك المركزي الأردني يكشف سبب الإصدار الخامس للأوراق النقدية
كشف البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، عن سبب إعلانه الإصدار الخامس من أوراق النقد المحلية بعد نحو 20 عاما من آخر إصدار. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T08:57+0000
2022-09-12T08:57+0000
أخبار الأردن
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وأمس الأحد، أقر مجلس الوزراء الأردني نظام إصدار أوراق النقد الأردني لسنة 2022؛ وذلك بعد مرور ما يقارب 20 عاما على الإصدار الرابع لأوراق النقد في المملكة، وفق قناة "المملكة" الرسمية.وأوضح البنك المركزي في بيان أن "فئات النقد للإصدار الجديد (الإصدار الخامس) ستكون نفس فئات الإصدار الحالي (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، ودينار)"، مشيرا إلى أنه سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي.وقال إن الإصدار الجديد (الخامس) يأتي "لمواكبة التطور التقني في مجال طباعة النقد عالميا، ومواكبة أحدث العلامات الأمنية في مجال طباعة أوراق النّقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النّقد المُتاحة للتداول وإطالة عمرها".وكشف البنك المركزي الأردني أن المكون الأساسي للأوراق النقدية في الإصدار الجديد سيكون "مادة القطن كما هو الحال في الإصدار الحالي".وقال إن النظام الجديد سيكون نافدا بعد الحصول على مصادقة الملك ونشره في الجريدة الرسمية.
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أخبار الأردن
أخبار الأردن

البنك المركزي الأردني يكشف سبب الإصدار الخامس للأوراق النقدية

08:57 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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كشف البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، عن سبب إعلانه الإصدار الخامس من أوراق النقد المحلية بعد نحو 20 عاما من آخر إصدار.
وأمس الأحد، أقر مجلس الوزراء الأردني نظام إصدار أوراق النقد الأردني لسنة 2022؛ وذلك بعد مرور ما يقارب 20 عاما على الإصدار الرابع لأوراق النقد في المملكة، وفق قناة "المملكة" الرسمية.
وأوضح البنك المركزي في بيان أن "فئات النقد للإصدار الجديد (الإصدار الخامس) ستكون نفس فئات الإصدار الحالي (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، ودينار)"، مشيرا إلى أنه سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي.
وقال إن الإصدار الجديد (الخامس) يأتي "لمواكبة التطور التقني في مجال طباعة النقد عالميا، ومواكبة أحدث العلامات الأمنية في مجال طباعة أوراق النّقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النّقد المُتاحة للتداول وإطالة عمرها".
وكشف البنك المركزي الأردني أن المكون الأساسي للأوراق النقدية في الإصدار الجديد سيكون "مادة القطن كما هو الحال في الإصدار الحالي".
وقال إن النظام الجديد سيكون نافدا بعد الحصول على مصادقة الملك ونشره في الجريدة الرسمية.
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