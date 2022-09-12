https://sputnikarabic.ae/20220912/البنك-المركزي-الكويتي-يعلن-إصدار-سندات-وتورق-بـ-290-مليون-دينار--1067652681.html
البنك المركزي الكويتي يعلن إصدار سندات وتورق بـ 290 مليون دينار
البنك المركزي الكويتي يعلن إصدار سندات وتورق بـ 290 مليون دينار
كشف بنك الكويت المركزي عن إصداره سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T18:16+0000
2022-09-12T18:16+0000
2022-09-12T18:18+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أوضح البنك أن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 2.625%.وكان البنك قد أصدر في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر أيضا وبالعائد ذاته 2.625%.
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أخبار الكويت اليوم
البنك المركزي الكويتي يعلن إصدار سندات وتورق بـ 290 مليون دينار
18:16 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 18:18 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
كشف بنك الكويت المركزي عن إصداره سندات وتورق بقيمة 290 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر.
ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أوضح البنك
أن أجل الإصدار يبلغ ثلاثة أشهر بمعدل عائد قدره 2.625%.
وكان البنك
قد أصدر في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار (792 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر أيضا وبالعائد ذاته 2.625%.