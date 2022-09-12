https://sputnikarabic.ae/20220912/الجزائر-بصدد-التوقيع-على-اتفاق-تعاون-عسكري-مع-رواندا-1067633986.html
الجزائر بصدد التوقيع على اتفاق تعاون عسكري مع رواندا
الجزائر بصدد التوقيع على اتفاق تعاون عسكري مع رواندا
تعتزم الجزائر توقيع اتفاق تعاون عسكري مع جمهورية رواندا، حسبما أعلن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال استقباله نظيره الرواندي الفريق... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T12:35+0000
2022-09-12T12:35+0000
2022-09-12T12:35+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن شنقريحة قوله إنه "من الضروري لجيشي البلدين التحلي بإرادة حقيقية، بغية تطوير تعاون مستدام، أساسه الثقة والأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين".وأشاد شنقريحة بجهود رواندا "من أجل إرساء رواندا مستقرة ومزدهرة" معتبرا أنها قدوة للعديد من البلدان الأفريقية التي تتطلع للاستقرار السياسي والتنمية في جميع المجالات، معربا عن الاستعداد التام للتشاور حول مختلف الجوانب الأمنية، وتبادل الخبرات بغية المساهمة الفاعلة في إرساء السلام والاستقرار على مستوى القارة الأفريقية.من جانبه، أشاد الفريق أول جون بوسكو كازورا، بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية من خلال تقديم المساعدة، في مختلف المجالات، لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية.واختتم الطرفان اللقاء، بتبادل هدايا رمزية، ليوقع بعدها رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر بصدد التوقيع على اتفاق تعاون عسكري مع رواندا
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تعتزم الجزائر توقيع اتفاق تعاون عسكري مع جمهورية رواندا، حسبما أعلن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال استقباله نظيره الرواندي الفريق أول جون بوسكو كازورا.
ونقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية عن شنقريحة قوله إنه "من الضروري لجيشي البلدين التحلي بإرادة حقيقية، بغية تطوير تعاون مستدام، أساسه الثقة والأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين".
وأشاد شنقريحة بجهود رواندا "من أجل إرساء رواندا مستقرة ومزدهرة" معتبرا أنها قدوة للعديد من البلدان الأفريقية التي تتطلع للاستقرار السياسي والتنمية في جميع المجالات، معربا عن الاستعداد التام للتشاور حول مختلف الجوانب الأمنية، وتبادل الخبرات بغية المساهمة الفاعلة في إرساء السلام والاستقرار على مستوى القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس الأركان الجزائري "سيكون من المفيد إدراج هذا التعاون بين جيشينا في إطار بروتوكول تعاون عسكري يصادق عليه، حيث أن زيارتكم اليوم تعد المعلم الأول، الذي سيفضي إلى التوقيع على اتفاق تعاون عسكري بين مؤسستينا".
من جانبه، أشاد الفريق أول جون بوسكو كازورا، بدور الجزائر المحوري في الحفاظ على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية من خلال تقديم المساعدة، في مختلف المجالات، لبلدان الجوار ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية.
واختتم الطرفان اللقاء، بتبادل هدايا رمزية، ليوقع بعدها رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية رواندا، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.