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https://sputnikarabic.ae/20220912/الخارجية-الإيرانية-طهران-لاعب-دولي-في-أسواق-الطاقة-ولديها-الإمكانية-لتوفيرها-1067616537.html
الخارجية الإيرانية: طهران لاعب دولي في أسواق الطاقة ولديها الإمكانية لتوفيرها
الخارجية الإيرانية: طهران لاعب دولي في أسواق الطاقة ولديها الإمكانية لتوفيرها
قال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده لها القدرة على توفير الطاقة في الأسواق الدولية، في ظل توتر الأوضاع في أوروبا خاصة خلال فصل الشتاء المقبل. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T07:38+0000
2022-09-12T07:38+0000
إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، أن "إيران بصفتها اللاعب الدولي في أسواق الطاقة لديها الإمكانية لتوفيرها".وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن بلاده ترحب بتزويد إيران لها بالمشتقات النفطية، من أجل ‏تشغيل معامل إنتاج الكهرباء.‏وأشار فياض بعد لقائه بالسفير الإيراني لدى لبنان، مجبتي أماني، يوم السبت الماضي، إلى أن "هذه الهبة مرحب بها كما كل الهبات من الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأوضح أن "الهبة الإيرانية جاءت نتيجة مبادرة حسن نصر الله، وبعد اقتراح من الوزير جبران باسيل خلال لقاء إعلامي، عندها تلقفت الحكومة اللبنانية متمثلة في نجيب ميقاتي هذه المبادرة، فالتقى برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وتواصلا معا هاتفيا مع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أعطى لهذه المبادرة ترحيبا جامعا على المستوى السياسي والوطني".
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إيران, لبنان
إيران, لبنان

الخارجية الإيرانية: طهران لاعب دولي في أسواق الطاقة ولديها الإمكانية لتوفيرها

07:38 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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قال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن بلاده لها القدرة على توفير الطاقة في الأسواق الدولية، في ظل توتر الأوضاع في أوروبا خاصة خلال فصل الشتاء المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، أن "إيران بصفتها اللاعب الدولي في أسواق الطاقة لديها الإمكانية لتوفيرها".
وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن بلاده ترحب بتزويد إيران لها بالمشتقات النفطية، من أجل ‏تشغيل معامل إنتاج الكهرباء.‏
وأشار فياض بعد لقائه بالسفير الإيراني لدى لبنان، مجبتي أماني، يوم السبت الماضي، إلى أن "هذه الهبة مرحب بها كما كل الهبات من الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وأوضح أن "الهبة الإيرانية جاءت نتيجة مبادرة حسن نصر الله، وبعد اقتراح من الوزير جبران باسيل خلال لقاء إعلامي، عندها تلقفت الحكومة اللبنانية متمثلة في نجيب ميقاتي هذه المبادرة، فالتقى برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وتواصلا معا هاتفيا مع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أعطى لهذه المبادرة ترحيبا جامعا على المستوى السياسي والوطني".
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