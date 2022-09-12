https://sputnikarabic.ae/20220912/الدفاع-التركية-9-سفن-محملة-بالحبوب-تغادر-الموانئ-الأوكرانية-1067616831.html
الدفاع التركية: 9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: 9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن خروج تسع سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء". 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T07:42+0000
2022-09-12T07:42+0000
2022-09-12T07:42+0000
العالم
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وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع التركية: 9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن خروج تسع سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء".
وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا
، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية
، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.