https://sputnikarabic.ae/20220912/الرئيس-الأوزبكستاني-يعلن-عن-فشل-النظام-الدولي-القائم-ويطالب-بالحوار-البناء-بين-مختلف-الأطراف-1067615997.html
الرئيس الأوزبكستاني يعلن عن فشل النظام الدولي القائم ويطالب بالحوار البناء بين مختلف الأطراف
الرئيس الأوزبكستاني يعلن عن فشل النظام الدولي القائم ويطالب بالحوار البناء بين مختلف الأطراف
أعلن الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزييوف، اليوم الاثنين، أن النظام الدولي القائم يثير المواجهة الجيوسياسية ويخلق مخاطر إحياء الكتل الكبرى، مؤكدا أن الخروج من... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T07:21+0000
2022-09-12T07:21+0000
2022-09-12T07:21+0000
العالم
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ونشر الرئيس الأوزبكستاني مقالا على موقع الرئاسة الرسمي، جاء فيه: ""النظام الدولي الحديث القائم على المبادئ والأعراف العالمية بدأ يظهر فشله الكبير ومن الأسباب الرئيسية لذلك أزمة ثقة عميقة على المستوى العالمي والتي بدورها تثير المواجهة الجيوسياسية وتؤسس للمخاطر إحياء كتل سياسية جديدة".وأشار رئيس الأوزبكستاني إلى أن نشوء الصراع المتبادل بين القوى يعقد عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار التنمية ويصعب استعادة سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أن النزاعات المسلحة الجارية في أجزاء مختلفة من العالم تزعزع استقرار التجارة وتدفقات الاستثمار وتؤدي إلى تفاقم مشاكل ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة".واعتبر ميرزييوف أن مشاكل المناخ وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية والمائية وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة "قد كشفت عن ضعف مجتمعاتنا بشكل لم يسبق له مثيل".وأضاف ميرزييوف: "في ظل هذه الظروف، من الواضح أنه لا يمكن لأي دولة أن تأمل في تجنب هذه المخاطر والتحديات العالمية أو التعامل معها بمفردها"، مشيرا إلى أن "هناك طريقة واحدة فقط للخروج من دوامة المشاكل الخطيرة في العالم المترابط الذي نعيش فيه اليوم من خلال الحوار البناء والتعاون المتعدد الأطراف القائم على مراعاة مصالح الجميع واحترامها".وتقام قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة في سمرقند في أوزبكستان، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.
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العالم
الرئيس الأوزبكستاني يعلن عن فشل النظام الدولي القائم ويطالب بالحوار البناء بين مختلف الأطراف
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أعلن الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزييوف، اليوم الاثنين، أن النظام الدولي القائم يثير المواجهة الجيوسياسية ويخلق مخاطر إحياء الكتل الكبرى، مؤكدا أن الخروج من دوامة المشاكل يكون عبر الحوار البناء والتعاون المتعدد الأطراف.
ونشر الرئيس الأوزبكستاني مقالا على موقع الرئاسة الرسمي
، جاء فيه: ""النظام الدولي الحديث القائم على المبادئ والأعراف العالمية بدأ يظهر فشله الكبير ومن الأسباب الرئيسية لذلك أزمة ثقة عميقة على المستوى العالمي والتي بدورها تثير المواجهة الجيوسياسية وتؤسس للمخاطر إحياء كتل سياسية جديدة".
وأشار رئيس الأوزبكستاني إلى أن نشوء الصراع المتبادل بين القوى يعقد عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار التنمية ويصعب استعادة سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أن النزاعات المسلحة الجارية في أجزاء مختلفة من العالم تزعزع استقرار التجارة وتدفقات الاستثمار وتؤدي إلى تفاقم مشاكل ضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة".
واعتبر ميرزييوف أن مشاكل المناخ وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية والمائية وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة "قد كشفت عن ضعف مجتمعاتنا بشكل لم يسبق له مثيل".
وأضاف ميرزييوف: "في ظل هذه الظروف، من الواضح أنه لا يمكن لأي دولة أن تأمل في تجنب هذه المخاطر والتحديات العالمية أو التعامل معها بمفردها"، مشيرا إلى أن "هناك طريقة واحدة فقط للخروج من دوامة المشاكل الخطيرة في العالم المترابط الذي نعيش فيه اليوم من خلال الحوار البناء والتعاون المتعدد الأطراف القائم على مراعاة مصالح الجميع واحترامها".
وتقام
قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقبلة في سمرقند في أوزبكستان، يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر.