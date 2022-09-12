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https://sputnikarabic.ae/20220912/السعودية-تدخل-موسوعة-غينيس-بأطول-قافلة-زراعية-على-مستوى-العالم-1067649187.html
السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بأطول قافلة زراعية على مستوى العالم
السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بأطول قافلة زراعية على مستوى العالم
حققت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا أهّلها لدخول موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، وذلك من خلال "أطول قافلة زراعية في... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:33+0000
2022-09-12T16:33+0000
مجتمع
السعودية
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واستطاعت القافلة التي سيرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة أن تدخل الموسوعة الشهيرة، بعد أن قطعت مسافة 8320 كيلو متر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وقطعت القافلة الزراعية السعودية مسافتها القياسية في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021 وحتى مارس/ آذار 2022، والتي ضمّت مختبرات متنقلة، وأنشطة تفاعلية، ومسرح أطفال، وسوق مزارعين، وورش زراعية مجهزة بـ50 مقصورة كاملة، فضلا عن شاحنة تصوير مزودة بجهاز تحديد المواقع "GPS".وبلغ عدد أفراد الفريق المشارك في القافلة 230 شخصا من العاملين في التنظيم، والمتخصصين، والمرشدين الزراعيين، والفرق التطوعية.وكان الغرض من إطلاق القافلة الزراعية الإرشادية هو رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي.وبمناسبة دخول السعودية "غينيس"، حضر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس منصور بن هلال المشيطي، حفلا اليوم الاثنين أقامته الوزارة بمناسبة حصولها على شهادة من الموسوعة العالمية للأرقام القياسية.
السعودية
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مجتمع, السعودية
مجتمع, السعودية

السعودية تدخل موسوعة "غينيس" بأطول قافلة زراعية على مستوى العالم

16:33 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
الرياض، المملكة العربية السعودية
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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حققت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، رقما قياسيا جديدا أهّلها لدخول موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، وذلك من خلال "أطول قافلة زراعية في العالم".
واستطاعت القافلة التي سيرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة أن تدخل الموسوعة الشهيرة، بعد أن قطعت مسافة 8320 كيلو متر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقطعت القافلة الزراعية السعودية مسافتها القياسية في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2021 وحتى مارس/ آذار 2022، والتي ضمّت مختبرات متنقلة، وأنشطة تفاعلية، ومسرح أطفال، وسوق مزارعين، وورش زراعية مجهزة بـ50 مقصورة كاملة، فضلا عن شاحنة تصوير مزودة بجهاز تحديد المواقع "GPS".
وبلغ عدد أفراد الفريق المشارك في القافلة 230 شخصا من العاملين في التنظيم، والمتخصصين، والمرشدين الزراعيين، والفرق التطوعية.
وكان الغرض من إطلاق القافلة الزراعية الإرشادية هو رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين، من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي.
وبمناسبة دخول السعودية "غينيس"، حضر وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس منصور بن هلال المشيطي، حفلا اليوم الاثنين أقامته الوزارة بمناسبة حصولها على شهادة من الموسوعة العالمية للأرقام القياسية.
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