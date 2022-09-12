https://sputnikarabic.ae/20220912/السعودية-تطلق-حملة-وطنية-لإغاثة-متضرري-فيضانات-باكستان-1067651770.html
السعودية تطلق حملة وطنية لإغاثة متضرري فيضانات باكستان
السعودية تطلق حملة وطنية لإغاثة متضرري فيضانات باكستان
أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، حملة وطنية شعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T17:33+0000
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أعلن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إطلاق الحملة لافتا إلى أنها تأتي بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعا الربيعة الجميع "للتبرع لمساندة الشعب الباكستاني من خلال منصة مركز الملك سلمان للإغاثة "ساهم" الموجودة في جميع التطبيقات الإلكترونية أو حسابات المركز في جميع البنوك السعودية".وأكد الربيعة أن "المركز هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الموجهة للخارج"، مشيرا إلى أنه "لضمان وصول المساعدات لمستحقيها فإن المركز يحظى برقابة ومتابعة شديدة على جميع أعماله في جميع البلدان التي يتواجد فيها".ولفت مركز الملك سلمان للإغاثة إلى انطلاق 100 طن من المساعدات الإنسانية لباكستان بعد غد الأربعاء.وأعلن المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات، السبت الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها البلاد إلى 1396 قتيلا.
https://sputnikarabic.ae/20220905/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-عدد-ضحايا-فيضانات-باكستان-1290-قتيلا-و12500-مصابا-1067327453.html
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باكستان, أخبار باكستان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
باكستان, أخبار باكستان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية تطلق حملة وطنية لإغاثة متضرري فيضانات باكستان
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أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، حملة وطنية شعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان.
أعلن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إطلاق الحملة لافتا إلى أنها تأتي بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
، دعا الربيعة الجميع "للتبرع لمساندة الشعب الباكستاني من خلال منصة مركز الملك سلمان للإغاثة "ساهم" الموجودة في جميع التطبيقات الإلكترونية أو حسابات المركز في جميع البنوك السعودية".
وأكد الربيعة أن "المركز هو الجهة الوحيدة المخولة باستقبال التبرعات الموجهة للخارج"، مشيرا إلى أنه "لضمان وصول المساعدات لمستحقيها فإن المركز يحظى برقابة ومتابعة شديدة على جميع أعماله في جميع البلدان التي يتواجد فيها".
ولفت مركز الملك سلمان للإغاثة إلى انطلاق 100 طن من المساعدات الإنسانية لباكستان بعد غد الأربعاء.
وأعلن المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات، السبت الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها البلاد إلى 1396 قتيلا.