https://sputnikarabic.ae/20220912/السعودية-مصادرة-أكثر-من-4-مليارات-ريال-لتشكيل-عصابي-من-6-أفراد-تخصص-في-غسل-الأموال-1067645307.html

السعودية... مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال لتشكيل عصابي من 6 أفراد تخصص في غسل الأموال

السعودية... مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال لتشكيل عصابي من 6 أفراد تخصص في غسل الأموال

صادرت النيابة السعودية أكثر من 4 مليارات ريال سعودي، لتشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، تخصصوا في غسل الأموال. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T15:55+0000

2022-09-12T15:55+0000

2022-09-12T15:55+0000

أخبار السعودية اليوم

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ووفقا لتصريحات نقلتها "عكاظ " عن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، فقد أكد أن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال".وعن التفاصيل التي كشفتها التحقيقات، أوضح المصدر أن المواطن السعودي كان يقوم "باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة، سواء كانت إيداعات مالية أو تحويلها للخارج".ولفت إلى أن النيابة قامت بالتحقق من تلك الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، فتأكدت من "عدم وجود واردات جمركية لها" إضافة إلى أنه تبين أن تلك الأموال "ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4,290,000,000 ريال سعودي".ولفت إلى أن المواطن تم الحكم عليه بـ "السجن مدة 10 أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه"، كما تم الحكم على الوافدين بالسجن لمدة 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم".

https://sputnikarabic.ae/20210410/بعد-تورط-21-شخصا-في-غسل-أموال-التجارة-السعودية-تحذر-كل-متستر-قد-تكون-أنت-القضية-القادمة-1048643031.html

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أخبار السعودية اليوم