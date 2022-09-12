https://sputnikarabic.ae/20220912/الصحة-السورية-لـسبوتنيك-دمشق-لم-تسجل-أي-وفيات-جراء-الإصابة-بـالكوليرا-1067650626.html
الصحة السورية لـ"سبوتنيك": دمشق لم تسجل أي وفيات جراء الإصابة بـ"الكوليرا"
الصحة السورية لـ"سبوتنيك": دمشق لم تسجل أي وفيات جراء الإصابة بـ"الكوليرا"
نفى معاون وزير الصحة السورية، الدكتور أحمد ضميرية، حدوث أي وفيات في دمشق نتيجة مرض الكوليرا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T16:53+0000
2022-09-12T16:53+0000
2022-09-12T16:53+0000
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وقال ضميرية، في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه "لا صحة للأنباء المتداولة عن حدوث وفيات في دمشق بسبب الكوليرا، وهذه الأنباء عارية عن الصحة".وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أول أمس، في بيان، إصابة 15 شخصا بمرض الكوليرا في حلب.وأكدت الصحة السورية، في بيانها، توفر العلاج بكل أشكاله، وأنه تم تعزيز وتزويد المستشفيات بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.ويعرف "الكوليرا" بأنه مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، ويتسبب بالإصابة بإسهال حاد وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجه، فإنه يمكن أن يكون قاتلاً خلال فترة قصيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الصحة-السورية-تعلن-تسجيل-15-حالة-إصابة-بالكوليرا-في-حلب-1067569550.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الصحة السورية لـ"سبوتنيك": دمشق لم تسجل أي وفيات جراء الإصابة بـ"الكوليرا"
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نفى معاون وزير الصحة السورية، الدكتور أحمد ضميرية، حدوث أي وفيات في دمشق نتيجة مرض الكوليرا.
وقال ضميرية، في تصريح لـ"سبوتنيك
" إنه "لا صحة للأنباء المتداولة عن حدوث وفيات في دمشق بسبب الكوليرا، وهذه الأنباء عارية عن الصحة".
وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أول أمس، في بيان، إصابة 15 شخصا بمرض الكوليرا في حلب.
وأكدت الصحة السورية، في بيانها، توفر العلاج بكل أشكاله، وأنه تم تعزيز وتزويد المستشفيات بمخزون إضافي من العلاج تحسباً لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.
ويعرف "الكوليرا" بأنه مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، ويتسبب بالإصابة بإسهال حاد وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجه، فإنه يمكن أن يكون قاتلاً خلال فترة قصيرة.