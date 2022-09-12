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العراق ينفذ خطة لتقليل آثار شح مياه أهوار المحافظات الجنوبية
العراق ينفذ خطة لتقليل آثار شح مياه أهوار المحافظات الجنوبية
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن وزارة الموارد المائية نفذت خطةً للتقليل من آثار شح مياه أهوار المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن مشروع تحسين مياه نهر... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:03+0000
2022-09-12T11:03+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير عام مركز إنعاش الأهوار، حسين علي الكناني، قوله بأن "قلة الايرادات المائية من دول المنبع وارتفاع درجات الحرارة للسنوات الثلاث الأخيرة أثر في الأهوار ومساحات الإغمار بصورة كبيرة، ما دعا الوزارة الى اتخاذ إجراءات عاجلة منها إطلاق خطط تقليل آثار الشح المائي ومواجهة الجفاف".وبحسب الكناني، فقد "اشتملت الخطة على تعميق وتوسيع مغذيات هور الحَمَّار في أيمن نهر الفرات ومغذيات الأهوار الوسطى من أيسر نهر الفرات في محافظة ذي قار"، فيما تستمر أعمال الكري ورفع الترسبات الطينية، لا سيما بعد أعمال التوسيع والتعميق التي باشر المركز بتنفيذها في بداية هذا العام، إذ بلغت المسافة التي تمَّت تنفيذها 78 كيلومترا من المسالك والجداول المغذية للأهوار.في سياق متصل، أكد الكناني، أن "مشروع تحسين مياه نهر الفرات وصل لمراحل مهمة أسهمت في خفض نسبة الأملاح الذائبة في نهر الفرات في محافظة ذي قار إلى النصف لتصل النسبة الحالية إلى 1850 جزءا من المليون بداية هذا الشهر بعد أن كانت 3545 بداية شهر يونيو/ حزيران من العام الحالي".
العراق
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

العراق ينفذ خطة لتقليل آثار شح مياه أهوار المحافظات الجنوبية

11:03 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Nazek Mohammedالأهوار
الأهوار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن وزارة الموارد المائية نفذت خطةً للتقليل من آثار شح مياه أهوار المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن مشروع تحسين مياه نهر الفرات خفض الأملاح بنسبة 50%.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير عام مركز إنعاش الأهوار، حسين علي الكناني، قوله بأن "قلة الايرادات المائية من دول المنبع وارتفاع درجات الحرارة للسنوات الثلاث الأخيرة أثر في الأهوار ومساحات الإغمار بصورة كبيرة، ما دعا الوزارة الى اتخاذ إجراءات عاجلة منها إطلاق خطط تقليل آثار الشح المائي ومواجهة الجفاف".
وأوضح الكناني أن "خطة الوزارة تتمثل في قيام مركز إنعاش الأهوار ودوائر الصيانة بتوسيع وتعميق مغذيات الأهوار في محافظة ذي قار للحفاظ على كميات مياه جيدة من خلال الإطلاقات المتيسرة، والتي ترد وفق البرنامج التشغيلي المعد من قبل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية".
وبحسب الكناني، فقد "اشتملت الخطة على تعميق وتوسيع مغذيات هور الحَمَّار في أيمن نهر الفرات ومغذيات الأهوار الوسطى من أيسر نهر الفرات في محافظة ذي قار"، فيما تستمر أعمال الكري ورفع الترسبات الطينية، لا سيما بعد أعمال التوسيع والتعميق التي باشر المركز بتنفيذها في بداية هذا العام، إذ بلغت المسافة التي تمَّت تنفيذها 78 كيلومترا من المسالك والجداول المغذية للأهوار.
في سياق متصل، أكد الكناني، أن "مشروع تحسين مياه نهر الفرات وصل لمراحل مهمة أسهمت في خفض نسبة الأملاح الذائبة في نهر الفرات في محافظة ذي قار إلى النصف لتصل النسبة الحالية إلى 1850 جزءا من المليون بداية هذا الشهر بعد أن كانت 3545 بداية شهر يونيو/ حزيران من العام الحالي".
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