https://sputnikarabic.ae/20220912/الكرملين-ينفي-أنباء-تزويد-الهند-بالنفط-بأسعار-منخفضة-1067634921.html
الكرملين ينفي أنباء تزويد الهند بالنفط بأسعار منخفضة
الكرملين ينفي أنباء تزويد الهند بالنفط بأسعار منخفضة
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية زعمت بأن روسيا عرضت على الهند تزويدها بالنفط بأسعار منخفضة إذا لم تنضم إلى فكرة... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T12:47+0000
2022-09-12T12:47+0000
2022-09-12T12:47+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لا... هذه المعلومات غير صحيحة".وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي. وفي نهاية أغسطس/ آب، أعلنت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة غاز الوقود الأزرق.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
https://sputnikarabic.ae/20220906/نائب-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-الهند-تدرس-الانضمام-لجهود-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1067390377.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
الكرملين ينفي أنباء تزويد الهند بالنفط بأسعار منخفضة
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تقارير إعلامية زعمت بأن روسيا عرضت على الهند تزويدها بالنفط بأسعار منخفضة إذا لم تنضم إلى فكرة "سقف السعر".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا... هذه المعلومات غير صحيحة".
وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، بضرورة إدخال سقف سعر للغاز الروسي
. وفي نهاية أغسطس/ آب، أعلنت فون دير لاين أيضا أن المفوضية الأوروبية تعمل على إجراءات تشغيلية وطويلة الأجل لتحسين الوضع على خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على تكلفة غاز الوقود الأزرق.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
كما أن هناك محاولات من بعض الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي
، مع صعوبة إيجاد البدائل.