https://sputnikarabic.ae/20220912/المستشار-الألماني-يأسف-لعدم-تقديم-إيران-ردا-إيجابيا-لإحياء-الاتفاق-النووي-1067632225.html
المستشار الألماني يأسف لعدم تقديم إيران ردا إيجابيا لإحياء الاتفاق النووي
المستشار الألماني يأسف لعدم تقديم إيران ردا إيجابيا لإحياء الاتفاق النووي
عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن أسفه، اليوم الاثنين، لعدم تقديم إيران "ردا إيجابيا" على الاقتراحات المقدمة من الدول الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:33+0000
2022-09-12T11:33+0000
2022-09-12T12:11+0000
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار ألمانيا
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جاء هذا خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لبرلين، بحسب "فرانس برس".قال شولتس: "أشعر بالأسف لأن إيران لم تقدم حتى الآن ردا إيجابيا على الاقتراحات المقدمة من المنسقين الأوروبيين".وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، وبحث اللقاء أهمية التصدي للبرنامج النووي الإيراني.وتقول إسرائيل إن إيران قريبة جدا من إنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد، وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220912/برنياع-أي-اتفاق-نووي-لن-يمنح-الإيرانيين-حصانة-من-الموساد-1067620293.html
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الاتفاق النووي الإيراني, أخبار ألمانيا
الاتفاق النووي الإيراني, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يأسف لعدم تقديم إيران ردا إيجابيا لإحياء الاتفاق النووي
11:33 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن أسفه، اليوم الاثنين، لعدم تقديم إيران "ردا إيجابيا" على الاقتراحات المقدمة من الدول الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي
يائير لابيد لبرلين، بحسب "فرانس برس".
قال شولتس: "أشعر بالأسف لأن إيران لم تقدم حتى الآن ردا إيجابيا على الاقتراحات المقدمة من المنسقين الأوروبيين".
وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، وبحث اللقاء أهمية التصدي للبرنامج النووي الإيراني.
وتقول إسرائيل إن إيران قريبة جدا من إنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد
، وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".
وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.