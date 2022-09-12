https://sputnikarabic.ae/20220912/الملحق-العسكري-الألماني-لدى-مينسك-تدريبات-الجيش-البيلاروسي-ليست-خطيرة-بالنسبة-للغرب-وأوكرانيا-1067639379.html
الملحق العسكري الألماني لدى مينسك: تدريبات الجيش البيلاروسي ليست خطيرة بالنسبة للغرب وأوكرانيا
الملحق العسكري الألماني لدى مينسك: تدريبات الجيش البيلاروسي ليست خطيرة بالنسبة للغرب وأوكرانيا
أكد الملحق العسكري الألماني لدى بيلاروسيا، اللفتنانت كولونيل أندرياس فيرنر ليبنر، اليوم الاثنين، أن مناورات الجيش البيلاروسي ليست خطرة على الغرب وأوكرانيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T14:25+0000
2022-09-12T14:25+0000
2022-09-12T14:25+0000
العالم
رصد عسكري
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قال الملحق العسكري الألماني ردا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات العسكرية في بيلاروسيا تسبب القلق لدى دول "الناتو" وأوكرانيا: "من الصعب التحدث عن ذلك الآن، لكنني أعتقد أنها كانت مجرد مجموعة صغيرة من (عمليات) تدريب للقوات. إنها ليست خطيرة بالنسبة للغرب وأوكرانيا".جاءت تصريحات الملحق العسكري الألماني على خلفية قيام الجيش البيلاروسي، اليوم الاثنين، بسلسلة تدريبات ومناورات عسكرية مكرسة "لاستعادة السلامة الإقليمية للبلاد في منطقة بريست".وأضاف الملحق العسكري الألماني أن "الوضع الحالي في العالم، وخاصة في هذه المنطقة، صعب". وفقا له، فإن "هذه التدريبات العسكرية مهمة للجيش في بيلاروسيا، بسبب مشاركة مجموعة تكتيكية".وقال فيرنر ليبنر: "من المهم جدا بالنسبة للجيش أن يقوم بإجراءات عملية. لقد وصلتنا بالفعل إحاطة قدمتها وزارة الدفاع، حيث قيل إن هذا التمرين دفاعي. أعتقد أن هذا صحيح لأنه كان دفاعيا بطبيعته".وبدأت تدريبات القيادة والأركان للقوات المسلحة لبيلاروسيا يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 14 سبتمبر/ أيلول، حيث تمت دعوة ممثلي السلك العسكري والدبلوماسي للدول الأجنبية كمراقبين.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الدفاع-البيلاروسية-طيارو-الجيش-يعقدون-الدورة-التدريبية-الأولى-1067515219.html
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العالم, رصد عسكري
الملحق العسكري الألماني لدى مينسك: تدريبات الجيش البيلاروسي ليست خطيرة بالنسبة للغرب وأوكرانيا
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أكد الملحق العسكري الألماني لدى بيلاروسيا، اللفتنانت كولونيل أندرياس فيرنر ليبنر، اليوم الاثنين، أن مناورات الجيش البيلاروسي ليست خطرة على الغرب وأوكرانيا.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قال الملحق العسكري الألماني ردا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات العسكرية في بيلاروسيا تسبب القلق لدى دول "الناتو" وأوكرانيا: "من الصعب التحدث عن ذلك الآن، لكنني أعتقد أنها كانت مجرد مجموعة صغيرة من (عمليات) تدريب للقوات. إنها ليست خطيرة بالنسبة للغرب وأوكرانيا".
جاءت تصريحات الملحق العسكري الألماني على خلفية قيام الجيش البيلاروسي، اليوم الاثنين، بسلسلة تدريبات ومناورات عسكرية مكرسة "لاستعادة السلامة الإقليمية للبلاد في منطقة بريست".
وأضاف الملحق العسكري الألماني أن "الوضع الحالي في العالم، وخاصة في هذه المنطقة، صعب". وفقا له، فإن "هذه التدريبات العسكرية مهمة للجيش في بيلاروسيا
، بسبب مشاركة مجموعة تكتيكية".
وقال فيرنر ليبنر: "من المهم جدا بالنسبة للجيش أن يقوم بإجراءات عملية. لقد وصلتنا بالفعل إحاطة قدمتها وزارة الدفاع، حيث قيل إن هذا التمرين دفاعي. أعتقد أن هذا صحيح لأنه كان دفاعيا بطبيعته".
وبدأت تدريبات القيادة والأركان للقوات المسلحة لبيلاروسيا
يوم الخميس الماضي، وتستمر حتى 14 سبتمبر/ أيلول، حيث تمت دعوة ممثلي السلك العسكري والدبلوماسي للدول الأجنبية كمراقبين.