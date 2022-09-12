https://sputnikarabic.ae/20220912/النيابة-السعودية-تصادر-نحو-مليار-دولار-من-تنظيم-يضم-جنسيات-عربية-بتهمة-غسيل-الأموال-1067626989.html
السعودية... مصادرة مليار دولار من "عصابة" تضم جنسيات عربية بتهمة غسيل الأموال
السعودية... مصادرة مليار دولار من "عصابة" تضم جنسيات عربية بتهمة غسيل الأموال
قال التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الاثنين، إن النيابة العامة في المملكة صادرت نحو مليار دولار من "عصابة" مكونة من جنسيات عربية بتهمة غسيل الأموال. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T09:22+0000
2022-09-12T09:22+0000
2022-09-12T09:40+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأضافت قناة "الإخبارية" السعودية أن النيابة صادرت 4 مليارات ريال من عصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية.وأوضحت أن المواطن "استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة".وأعلنت النيابة العامة أن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام تنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بغسل أموال تجاوزت 4 مليار و290 مليون ريال سعودي".وأشارت إلى أن "إجراءات التحقيق كشفت استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج"، وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة".وكشفت النيابة، بحسب "الإخبارية"، أن الحكم قد صدر وتضمن "إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... مصادرة مليار دولار من "عصابة" تضم جنسيات عربية بتهمة غسيل الأموال
09:22 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 09:40 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
قال التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الاثنين، إن النيابة العامة في المملكة صادرت نحو مليار دولار من "عصابة" مكونة من جنسيات عربية بتهمة غسيل الأموال.
وأضافت قناة "الإخبارية" السعودية أن النيابة صادرت 4 مليارات ريال من عصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية.
وأوضحت أن المواطن "استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة".
وأعلنت النيابة العامة أن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام تنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بغسل أموال تجاوزت 4 مليار و290 مليون ريال سعودي".
وأشارت إلى أن "إجراءات التحقيق كشفت استخراج المواطن سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة "إيداعات مالية وتحويلها للخارج"، وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة".
وكشفت النيابة
، بحسب "الإخبارية"، أن الحكم قد صدر وتضمن "إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم".