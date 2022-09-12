https://sputnikarabic.ae/20220912/الهند-والصين-تكملان-المرحلة-الجديدة-من-فك-ارتباط-القوات-في-لاداخ-1067657978.html

الهند والصين تكملان المرحلة الجديدة من فك ارتباط القوات في لاداخ

الهند والصين تكملان المرحلة الجديدة من فك ارتباط القوات في لاداخ

بدأت الهند والصين مرحلة جديدة من فك الارتباط بين القوات في لاداخ، داخل المنطقة المتنازع عليها. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T21:27+0000

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ووفقا لموقع إيكونوميك تايمز، اليوم الإثنين، فقد بدأت الهند والصين مرحلة جديدة من فك الارتباط بين القوات على الحدود المتنازع عليها في لاداخ في منطقة جوجرا-الينابيع الساخنة وتفكيك البنية التحتية المؤقتة.وبدأت مرحلة فك الارتباط الجديدة في 8 سبتمبر واستغرقت خمسة أيام، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على التطورات، أن الجانبين قد نجحا في فك الارتباط وفقًا للخطة من Patroling Point 15.تمتلك الدولتان آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي الحدودية المتنازع عليها بينهما، من منطقة لاداخ، المثلثة وصولًا إلى أروناتشال براديش إلى شرق بوتان.وكانت التوترات قد تصاعدت في لاداخ بين الصين والهند في مايو 2020، عقب عدة صراعات بين الوحدات العسكرية للبلدين في منطقة بحيرة بانجونج، حيث دفعت بكين نيودلهي إلى زيادة وجودها العسكري على الحدود.وفي محاولة للحد من التوترات، أطلقت نيودلهي وبكين مشاورات فك الارتباط في أوائل يونيو 2020، مع اكتمال المرحلة الأولى من فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج في فبراير 2021، وقد اجريت منذ عام 2020 16 جولة من المحادثات، أسفرت عن نتائج مختلطة.

https://sputnikarabic.ae/20220113/الصين-والهند-تتوصلان-إلى-اتفاق-لاحتواء-التوترات-الحدودية-1056087727.html

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