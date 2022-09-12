https://sputnikarabic.ae/20220912/بريطانيون-يتخلصون-من-مواقدهم-العتيقة-بسبب-أسعار-الطاقة-المرتفعة-في-أوروبا-1067641656.html

بريطانيون يتخلصون من مواقدهم "العتيقة" بسبب أسعار الطاقة المرتفعة في أوروبا

بريطانيون يتخلصون من مواقدهم "العتيقة" بسبب أسعار الطاقة المرتفعة في أوروبا

بدأ مواطنون في المملكة المتحدة بالتخلص من مواقدهم المحببة، التي تتسم بطراز عتيق وفريد، بسبب فواتير الطاقة المرتفعة في جميع أنحاء أوروبا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T14:49+0000

2022-09-12T14:49+0000

2022-09-12T14:49+0000

مجتمع

بريطانيا

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ووجد بعض المالكين أن مواقد "أجا" الخاصة بهم أصبحت مكلفة للغاية، بحيث لا يمكن تشغيلها وسط أزمة الطاقة، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.والمواقد مصنوعة من الحديد الزهر، وتعمل بشكل أساسي بالغاز، وقد أصبحت ذات شعبية دائمة في المملكة المتحدة، ويتكون تصميمها من 5 أفران وموقدين.من ناحيتها، تقول شركة "أجا" عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت إنه يمكن للمستخدمين توقع دفع نحو 47 دولارا أمريكيا أسبوعيا لتشغيل أحد مواقدها عالية الجودة.ومن الممكن أن تصل تكلفة شراء موقد جديد تماما إلى 29 ألف دولار، وفقا لموقع "أجا" الإلكتروني.ولفتت "بلومبرغ" في تقريرها إلى أن مواقد "أجا" المستعملة من الممكن أن تباع بنحو 5850 دولار أمريكي.وقال جاك أوداير، وهو عامل المكلف بإزالة المواقد من المطابخ، في تصريحات لـ"بلومبرغ" إنه تخلص من 35 موقد "أجا" منذ بداية عام 2022، وأن بعض المالكين بكوا أثناء عملية الإزالة من ارتباطهم الشديد بمواقدهم العزيزة.وأضاف أوداير أن بعض المالكين لا يستطيعون تحمل رسوم التخلص من المواقد، التي تبلغ ما يقرب من 584 دولار، وطلبوا منه عدم فرض رسوم عليهم.وارتفعت أسعار الطاقة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط.وقطعت روسيا تدفقاتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" كرد على العقوبات الغربية، ما أجبر الحكومات وبعض الشركات على الحد من مقدار الطاقة التي يستهلكونها.

https://sputnikarabic.ae/20220903/بلومبرغ--60-من-المصانع-معرضة-للإغلاق-في-بريطانيا-بسبب-إرتفاع-أسعار-الطاقة-1067216369.html

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