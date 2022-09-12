https://sputnikarabic.ae/20220912/بوتين-روسيا-تعاملت-بنجاح-مع-الضغط-الغربي-وتكتيك-الحرب-الاقتصادية-الخاطفة-لم-ينجح-1067632858.html
بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغط الغربي وتكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح
بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغط الغربي وتكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعاملت بنجاح مع الضغوط الغربية، مشيرا إلى أن تكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح، وأن بلاده... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T11:30+0000
2022-09-12T11:30+0000
2022-09-12T11:58+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية: "تكتيكات الحرب الخاطفة الاقتصادية، والهجوم الذي كانوا يعتمدون عليه لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع، ولهم أيضًا".وأضاف بوتين قائلا: "لقد نفذنا تدابير وقائية وفعالة على وجه السرعة وأطلقنا آليات لدعم الصناعات والمؤسسات الأساسية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".وتابع بوتين بالقول: "التضخم في روسيا انخفض إلى 14.1 بالمئة في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بعد وصوله إلى الذروة في شهر نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن هناك أسباب لتوقع تواصل الانخفاض حتى نسبة 12 بالمئة".يذكر أن الدول الغربية فرضت العديد من العقوبات ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن عدد من الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.
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روسيا
بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغط الغربي وتكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح
11:30 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا تعاملت بنجاح مع الضغوط الغربية، مشيرا إلى أن تكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح، وأن بلاده اتخذت تدابير عاجلة ونفذتها بصورة سريعة.
وقال بوتين خلال اجتماع حول المسائل الاقتصادية: "تكتيكات الحرب الخاطفة الاقتصادية، والهجوم الذي كانوا يعتمدون عليه لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع، ولهم أيضًا".
وأضاف بوتين قائلا: "لقد نفذنا تدابير وقائية وفعالة على وجه السرعة وأطلقنا آليات لدعم الصناعات والمؤسسات الأساسية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".
وتابع بوتين بالقول: "التضخم في روسيا انخفض إلى 14.1 بالمئة في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بعد وصوله إلى الذروة في شهر نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن هناك أسباب لتوقع تواصل الانخفاض حتى نسبة 12 بالمئة".
يذكر أن الدول الغربية فرضت العديد من العقوبات
ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن عدد من الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.