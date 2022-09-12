https://sputnikarabic.ae/20220912/بوتين-عملية-التخلص-من-الدولار-أمر-حتمي-1067634099.html
بوتين: عملية التخلص من الدولار أمر حتمي
بوتين: عملية التخلص من الدولار أمر حتمي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن عملية إزالة الدولرة أمر لا مفر منه وحتمي وأن تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة التي شنها الغرب ضد روسيا لم... 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T12:17+0000
2022-09-12T12:17+0000
2022-09-12T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي في اجتماع عقد حول المسائل الاقتصادية اليوم: "ما هي الوسادة الهوائية (في إشارة إلى الأمن الاقتصادي المستقبلي لروسيا) وكيف يتم إنشاؤها خلال الظروف الراهنة، عندما نكون في ظل عملية معروفة وحتمية للتخلص من الدولار".ونوه بوتين إلى أن "تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة، والهجوم الذي كانوا (الغرب) يعتمدون عليه لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع، ولهم أيضا".يذكر أن الدول الغربية فرضت العديد من العقوبات ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن عدد من الشركات انسحابه من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: عملية التخلص من الدولار أمر حتمي
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن عملية إزالة الدولرة أمر لا مفر منه وحتمي وأن تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة التي شنها الغرب ضد روسيا لم تنجع.
قال الرئيس الروسي في اجتماع عقد حول المسائل الاقتصادية اليوم: "ما هي الوسادة الهوائية (في إشارة إلى الأمن الاقتصادي المستقبلي لروسيا) وكيف يتم إنشاؤها خلال الظروف الراهنة، عندما نكون في ظل عملية معروفة وحتمية للتخلص من الدولار".
ونوه بوتين إلى أن "تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة، والهجوم الذي كانوا (الغرب) يعتمدون عليه لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع
، ولهم أيضا".
"لقد نفذنا تدابير وقائية وفعالة على وجه السرعة وأطلقنا آليات لدعم الصناعات والمؤسسات الأساسية، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. انخفض التضخم في روسيا إلى 14.1 بالمئة في أوائل شهر أيلول/سبتمبر، بعد وصوله إلى الذروة في شهر نيسان/أبريل، مشيرا إلى أن هناك أسباب لتوقع تواصل الانخفاض حتى نسبة 12 بالمئة".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
يذكر أن الدول الغربية فرضت العديد من العقوبات
ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن عدد من الشركات انسحابه من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الشركات الغربية التي ترفض العمل مع روسيا فعلت ذلك تحت ضغط هائل، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية التي يخلقها الغرب لها.