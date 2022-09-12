https://sputnikarabic.ae/20220912/بيسكوف-حول-المفاوضات-المحتملة-بين-بوتين-وزيلينسكي-لا-نرى-آفاقا-للتفاوض-1067631270.html

بيسكوف حول المفاوضات المحتملة بين بوتين وزيلينسكي: لا نرى آفاقا للتفاوض

بيسكوف حول المفاوضات المحتملة بين بوتين وزيلينسكي: لا نرى آفاقا للتفاوض

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عدم وجود آفاق للتفاوض بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T10:47+0000

2022-09-12T10:47+0000

2022-09-12T10:47+0000

روسيا

الكرملين

فلاديمير بوتين

فلاديمير زيلينسكي

دميتري بيسكوف

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى الآن فرصة لمثل هذه المفاوضات ويعتبرها ضرورية: "لا نرى حاليا أي فرص للتفاوض ونواصل التأكيد على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات".وفي حديثه عن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنظيم لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، رد ممثل الكرملين أيضا بأنه "لا توجد شروط مسبقة لذلك الآن".صرح أندريه رودنكو، نائب وزير خارجية روسيا، للصحفيين، يوم الجمعة الماضية، بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني.

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روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, فلاديمير زيلينسكي, دميتري بيسكوف