https://sputnikarabic.ae/20220912/بيسكوف-حول-المفاوضات-المحتملة-بين-بوتين-وزيلينسكي-لا-نرى-آفاقا-للتفاوض-1067631270.html
بيسكوف حول المفاوضات المحتملة بين بوتين وزيلينسكي: لا نرى آفاقا للتفاوض
بيسكوف حول المفاوضات المحتملة بين بوتين وزيلينسكي: لا نرى آفاقا للتفاوض
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عدم وجود آفاق للتفاوض بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:47+0000
2022-09-12T10:47+0000
2022-09-12T10:47+0000
روسيا
الكرملين
فلاديمير بوتين
فلاديمير زيلينسكي
دميتري بيسكوف
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى الآن فرصة لمثل هذه المفاوضات ويعتبرها ضرورية: "لا نرى حاليا أي فرص للتفاوض ونواصل التأكيد على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات".وفي حديثه عن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنظيم لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، رد ممثل الكرملين أيضا بأنه "لا توجد شروط مسبقة لذلك الآن".صرح أندريه رودنكو، نائب وزير خارجية روسيا، للصحفيين، يوم الجمعة الماضية، بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20220821/مندوب-روسيا-في-جنيف-لـفايننشال-تايمز-لن-تعقد-محادثات-مباشرة-بين-بوتين-وزيلينسكي-1066702153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, فلاديمير زيلينسكي, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, فلاديمير زيلينسكي, دميتري بيسكوف
بيسكوف حول المفاوضات المحتملة بين بوتين وزيلينسكي: لا نرى آفاقا للتفاوض
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عدم وجود آفاق للتفاوض بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى الآن فرصة لمثل هذه المفاوضات ويعتبرها ضرورية: "لا نرى حاليا أي فرص للتفاوض ونواصل التأكيد على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات".
وفي حديثه عن اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنظيم لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا
، رد ممثل الكرملين أيضا بأنه "لا توجد شروط مسبقة لذلك الآن".
صرح أندريه رودنكو، نائب وزير خارجية روسيا، للصحفيين، يوم الجمعة الماضية، بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا
في نوفمبر/تشرين الثاني.