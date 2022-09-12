https://sputnikarabic.ae/20220912/بيلاروسيا-تأمل-دعم-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-للانضمام-إلى-المنظمة--1067631425.html
بيلاروسيا تأمل دعم دول منظمة شنغهاي للتعاون للانضمام إليها
بيلاروسيا تأمل دعم دول منظمة شنغهاي للتعاون للانضمام إليها
أعلن النائب الأول لوزير خارجية بيلاروسيا، سيرغي ألينك، أن بلاده تأمل في أن تدعم دول منظمة شنغهاي للتعاون طلب مينسك للانضمام إلى المنظمة. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:52+0000
2022-09-12T10:52+0000
2022-09-12T10:57+0000
العالم
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وقال ألينك خلال مقابلة مع وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "إننا نأمل بصدق ونعتقد أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي لدينا معها مستوى عالٍ من العلاقات ستدعم طلبنا وسيتم التوقيع على قرار مماثل في سمرقند في بداية إجراءات قبول بيلاروسيا إلى المنظمة".وأعرب ألينك عن ثقته أنه "بفضل التمسك القوي بروح شنغهاي والرغبة في التنمية المشتركة على أساس الشراكة المتكافئة، فإن منظمة شنغهاي للتعاون ستساعد في إطلاق الإمكانات الهائلة لحسن الجوار والوحدة والتعاون بين الدول والشعوب"، مضيفا أن بيلاروسيا توصلت إلى استنتاج مفاده أن وضع المراقب الحالي لا يسمح لمينسك بالاستفادة الكاملة من جميع مزايا منظمة شنغهاي للتعاون والمساهمة في تطويرها. وتابع ألينك، قائلا: "في المجال الاقتصادي سيحصل الجانب البيلاروسي على إمكانية الوصول التلقائي إلى جميع البرامج الحالية في الاقتصاد والتجارة والمالية والنقل داخل منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك إلى المبادرات المستقبلية".
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العالم
بيلاروسيا تأمل دعم دول منظمة شنغهاي للتعاون للانضمام إليها
10:52 GMT 12.09.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 12.09.2022) تابعنا عبر
أعلن النائب الأول لوزير خارجية بيلاروسيا، سيرغي ألينك، أن بلاده تأمل في أن تدعم دول منظمة شنغهاي للتعاون طلب مينسك للانضمام إلى المنظمة.
وقال
ألينك خلال مقابلة مع وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "إننا نأمل بصدق ونعتقد أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي لدينا معها مستوى عالٍ من العلاقات ستدعم طلبنا وسيتم التوقيع على قرار مماثل في سمرقند في بداية إجراءات قبول بيلاروسيا إلى المنظمة".
وأعرب ألينك عن ثقته أنه "بفضل التمسك القوي بروح شنغهاي والرغبة في التنمية المشتركة على أساس الشراكة المتكافئة، فإن منظمة شنغهاي للتعاون ستساعد في إطلاق الإمكانات الهائلة لحسن الجوار والوحدة والتعاون بين الدول والشعوب"، مضيفا أن بيلاروسيا توصلت إلى استنتاج مفاده أن وضع المراقب الحالي لا يسمح لمينسك بالاستفادة الكاملة من جميع مزايا منظمة شنغهاي للتعاون والمساهمة في تطويرها.
وتابع ألينك، قائلا: "في المجال الاقتصادي سيحصل الجانب البيلاروسي على إمكانية الوصول التلقائي إلى جميع البرامج الحالية في الاقتصاد والتجارة والمالية والنقل داخل منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك إلى المبادرات المستقبلية".