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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220912/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067614459.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T06:45+0000
2022-09-12T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:45 GMT 12.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:45 GMT 12.09.2022
الدفاع التركية: 9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن خروج تسع سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء".
وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".
07:24 GMT 12.09.2022
رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
الرئيس الأوزبكستاني يعلن عن فشل النظام الدولي القائم ويطالب بالحوار البناء بين مختلف الأطراف
07:21 GMT
06:38 GMT 12.09.2022
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط هجمات إرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الاثنين، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة القرم.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "في سياق المعلومات المتداولة حاولت الاستخبارات الأوكرانية ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المسؤولين في الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم".
وأضاف البيان: "قام الجهاز بتحديد المنفذين ومراقبة تحركاتهم ونجح الجهاز الأمني بإحباط المخطط الإرهابي المعد من قبلهم بعد تحديد قنوات الاتصال والممولين".
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