تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:45 GMT 12.09.2022
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، عن خروج تسع سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء".
وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".
وأصدرت الإدارة العسكرية بيانا على منصة "تويتر": "تستمر شحنات الحبوب بالخروج من الموانئ الأوكرانية، حيث غادرت 9 سفن أخرى".
07:24 GMT 12.09.2022
06:38 GMT 12.09.2022
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الاثنين، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة القرم.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "في سياق المعلومات المتداولة حاولت الاستخبارات الأوكرانية ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المسؤولين في الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم".
وأضاف البيان: "قام الجهاز بتحديد المنفذين ومراقبة تحركاتهم ونجح الجهاز الأمني بإحباط المخطط الإرهابي المعد من قبلهم بعد تحديد قنوات الاتصال والممولين".
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا جاء فيه: "في سياق المعلومات المتداولة حاولت الاستخبارات الأوكرانية ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المسؤولين في الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم".
وأضاف البيان: "قام الجهاز بتحديد المنفذين ومراقبة تحركاتهم ونجح الجهاز الأمني بإحباط المخطط الإرهابي المعد من قبلهم بعد تحديد قنوات الاتصال والممولين".