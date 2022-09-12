https://sputnikarabic.ae/20220912/تقارير-بايدن-يشارك-في-جنازة-الملكة-إليزابيث-دون-وفد-مرافق-له-1067627431.html

تقارير: بايدن يشارك في جنازة الملكة إليزابيث دون وفد مرافق له

تقارير: بايدن يشارك في جنازة الملكة إليزابيث دون وفد مرافق له

كشفت تقارير أن قصر باكنغهام لم يدعُ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية بمرافقة وفده. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T09:42+0000

2022-09-12T09:42+0000

2022-09-12T09:42+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

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بريطانيا

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وأرسل القصر الملكي دعوة محددة فقط للرئيس وزوجته، جيل بايدن، وذلك وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال يوم الجمعة الماضي إنه سيحضر جنازة الملكة إليزابيث ‏الثانية، لكنه لا يعرف التفاصيل بعد، حسبما أفاد تجمع الصحفيين ووسائل الإعلام في البيت الأبيض.وسينقل نعش الملكة إليزابيث الثانية جوا من إدنبره إلى لندن يوم 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيحمل الى قصر باكنغهام برا، وستكون رحلتها الأخيرة إلى قصر وستمنستر في يوم 14 سبتمبر.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، عن عمر 96 عاما، داخل قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها، وذلك بعد أكثر من 70 عامًا على العرش البريطاني.وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، ملكا جديدا للمملكة المتحدة فور وفاتها، لكن الاحتفال الرسمي أقيم يوم السبت في قصر سانت جيمس في لندن.وكان تابوت الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها الصيفي الاسكتلندي في بالمورال يوم السبت، حيث تم نقلها من هناك إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة أمس الأحد، وهناك، سيظل جثمانها حتى ظهر غد الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20220911/تقارير-حضور-ترامب-جنازة-الملكة-إليزابيث-يتوقف-على-موافقة-بايدن-1067573662.html

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