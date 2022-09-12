https://sputnikarabic.ae/20220912/تقرير-أممي-يحذر-30-من-سكان-سريلانكا-يعانون-من-انعدام-الأمن-الغذائي-الحاد-1067642973.html
تقرير أممي يحذر: 30% من سكان سريلانكا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد
تقرير أممي يحذر: 30% من سكان سريلانكا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد
حذر تقرير أممي من تفاقم أزمة الغذاء في سريلانكا مع استمرار الأزمة الاقتصادية بالبلاد وضعف الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T15:11+0000
2022-09-12T15:11+0000
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جاء في تقرير مشترك صادر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه من المحتمل تفاقم أزمة الغذاء في البلد الذي شهد احتجاجات واسعة في يوليو/ تموز الماضي أدت إلى هروب رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا.وأشار التقرير إلى أن "حوالي 30% من سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، ورجح أن يتدهور الوضع أكثر ما لم يتم تقديم المساعدة العاجلة لإنقاذ الحياة ودعم سبل العيش.وأكد التقرير أن حوالي 6.3 ملايين شخص في البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتوسط والشديد.ولفت إلى أن "موسمين متتاليين من ضعف المحاصيل أديا إلى انخفاض يناهز 50% في الإنتاج إلى جانب انخفاض الواردات من الحبوب الغذائية بسبب قيود الصرف الأجنبي".يبلغ عدد سكان سريلانكا نحو 22 مليون نسمة وتشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تتمثل في نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.
https://sputnikarabic.ae/20220901/صندوق-النقد-الدولي-يعلن-التوصل-لاتفاق-مع-سريلانكا-على-قرض-بقيمة-29-مليار-دولار-1067132451.html
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سريلانكا, حكومة سريلانكا, أخبار سريلانكا, العالم, أخبار العالم الآن
سريلانكا, حكومة سريلانكا, أخبار سريلانكا, العالم, أخبار العالم الآن
تقرير أممي يحذر: 30% من سكان سريلانكا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد
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حذر تقرير أممي من تفاقم أزمة الغذاء في سريلانكا مع استمرار الأزمة الاقتصادية بالبلاد وضعف الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار.
جاء في تقرير مشترك صادر عن برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعين للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه من المحتمل تفاقم أزمة الغذاء في البلد الذي شهد احتجاجات واسعة في يوليو/ تموز الماضي أدت إلى هروب رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا.
وأشار التقرير إلى أن "حوالي 30% من سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، ورجح أن يتدهور الوضع أكثر ما لم يتم تقديم المساعدة العاجلة لإنقاذ الحياة ودعم سبل العيش.
وأكد التقرير أن حوالي 6.3 ملايين شخص في البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتوسط والشديد.
ولفت إلى أن "موسمين متتاليين من ضعف المحاصيل أديا إلى انخفاض يناهز 50% في الإنتاج إلى جانب انخفاض الواردات من الحبوب الغذائية بسبب قيود الصرف الأجنبي".
يبلغ عدد سكان سريلانكا نحو 22 مليون نسمة وتشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تتمثل في نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.